La dura frase sembrada por Santiago Cornejo, director del Fondo Covax para Latinoamérica, acerca de la "negativa de nuestro país de recibir vacunas Pifizer" a través de este ente, no hizo más que "calar hondo" en las entrañas del gobierno nacional, que salió al cruce a tráves de una carta de la cartera sanitaria y de un ex ministro de la misma.

Se trata de Ginés González García, que apuntó contra el funcionario del Fondo Covax, quien había sostenido el martes pasado que el Gobierno de Alberto Fernández le pidió que no enviaran vacunas de Pfizer.

.

García cargó contra el organismo que busca garantizar el acceso global a las vacunas contra el coronavirus, al afirmar que el “incumplimiento” con la Argentina “fue absoluto”, ya que hasta el momento solo llegaron al país casi dos de los nueve millones de inoculantes solicitados. “Es para que el Gobierno argentino le haga un lío a ellos”, consideró.

Consultado sobre las declaraciones de Cornejo, director del Fondo Covax para Latinoamérica, que reveló que Argentina rechazó la vacuna Pfizer, González García lo descalificó y lo acusó de “caradura”.

.

Cornejo participó de una sesión académica organizada por el Grupo Joven, el Comité de Salud Global y Seguridad Humana y el Grupo de Trabajo para la Cooperación al Desarrollo del Consejo Argentino de Relaciones Internacionles (CARI), en la que al momento de hablar del vínculo entre Argentina y Covax, explicó: “Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otra de compra opcional. Argentina es compra opcional. Entonces nosotros antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato”.

“Entonces antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a Argentina y a los países opcionales si quieren acceder a esa vacuna. Y en el caso de Pfizer nos han dicho que no”, confirmó el representante del Fondo Covax.

Fondo Covax: denuncia de incumplimiento

En tanto, el ex ministro de Salud negó lo informado por Cornejo y respondió: “Covax dijo les compramos y les pagamos 9 millones y al día de la fecha entregó un millón novecientos, es un caradura por lo que está diciendo. El incumplimiento de Covax es para que el Gobierno argentino le haga un lío a ellos”. En ese sentido explicó que frente al costo de 12 dólares de la dosis de Pfizer contra otras que cuestan 4 USD, desde Argentina solicitaron “las vacunas que tengan pero preferentemente la que sea más barata”.

“El incumplimiento de Covax fue absoluto. Ya se avizoraba porque todo el mundo empezó a quejarse de que Covax no funcionaba y no cumplía con su propósito. Ha sido un fracaso, no lo digo yo lo dice el mundo, porque se suponía que era con un ánimo distributivo con equidad de vacunas y no lo está haciendo”, cuestionó e insistió: “Pedimos 9 millones y nos dieron 1.900 millones”.

.

Sobre las fallidas negociaciones con Pfizer, también cuestionó al laboratorio: “Acá hay una sola verdad, nunca quiso vender, nos obligaba a cambiar la ley”. “Me enojé un poco porque la ley la hicimos para ellos, el Congreso hizo agregados como la palabra negligencia, la ley salió y no nos dijeron nada; cuando se promulga nos dicen que no firman por ciertos artículos. ¿Por qué no avisaron antes?”, explicó. Incluso dijo que el Gobierno no solo “no incumplió” con el laboratorio, sino que hasta hiso “cosas indignas”.

Además del marco legal García justificó su rechazo a Pfizer porque además de “tener acuerdos con otros países”, “en ese momento pensábamos que era una vacuna que, obviamente tiene mérito, pero también mucha dificultad, 70 grados bajo cero no es cualquier cosa para manejar una vacuna”.