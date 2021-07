Gisela Marziotta, diputada nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, cuya banca es parte de las que se renuevan en estos comicios, sostuvo al respecto: “Voy a ocupar el lugar que Alberto y Cristina decidan, como candidata a diputada nacional o legisladora de la Ciudad o, si así lo consideran mejor, sin ocupar cargos electivos y militando estas elecciones, que son fundamentales y en las que, estoy segura, a nuestro frente le irá muy bien”.

“No sé si voy a renovar o no”, agregó. “Por supuesto que me gustaría, pero para mí es más importante trabajar en función de lo que mejor resulte para el FdT”, subrayó.

La ex candidata a vicejefa de gobierno en las elecciones de 2019, en las que esa fuerza política alcanzó un histórico 35% de los votos porteños, aseguró que “en esta elección las y los ciudadanos tienen la oportunidad de terminar con la mayoría automática que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene en la Legislatura de la Ciudad, que ha anulado el debate y transformado en un trámite, como si fuera una escribanía, leyes que son en realidad negocios del PRO que van en contra de los intereses de las y los porteños”.

En declaraciones radiales, Marziotta sostuvo que “debemos seguir creciendo en la Ciudad y consolidar al FdT en el nivel nacional”.

Respecto de las propuestas de la fuerza que integra para estas elecciones, la diputada aseguró: “Vamos a retomar la agenda por la que fuimos elegidos en 2019. Esta terrible pandemia nos cambió las prioridades, y por supuesto pusimos la salud y la vida en el primer lugar. Ahora, aunque aún falta transitar este flagelo, nuestra fuerza política no sólo es la que mejor puede conducir ese tránsito, sino que además vamos a retomar el cumplimiento de ese contrato electoral que quedó en pausa, digamos, por una circunstancia impensada para la que ningún país estaba preparado”.

Marziotta puntualizó que “a pesar de que el mundo entró en suspenso, nosotros generamos buenas noticias para la gente aún en medio de la lucha contra el coronavirus, como fue la sanción del impuesto a la riqueza, que la mayoría de quienes deben pagarlo lo hicieron con un principio de solidaridad y responsabilidad, y el hecho de haber podido consolidar una agenda feminista, gobernando con perspectiva de género, de lo que da muestra la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la de los 1.000 días -para aquellas personas que decidieron tener sus hijos en un contexto desfavorable-, la equidad en los medios y otras”.

Sobre el marco general, Marziotta definió que “de eso se trata siempre el peronismo: de ampliar derechos”.

Finalmente, respecto de las declaraciones del ex ministro de Salud de la Nación de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, que sostuvo que “la salud no fue una prioridad en nuestro gobierno”, Marziotta aseguró: “Celebro esta interna de Juntos, o como se llamen ahora, ya que creen que cambiándose el nombre la gente se va a olvidar quiénes son y qué hicieron. Y la celebro porque ahora son ellos, los propios protagonistas quienes, en su pelea interna, vienen a decir lo que venimos diciendo nosotros desde hace años y que no sólo es que la salud nunca fue una prioridad para ellos, sino tampoco la educación, ni el trabajo ni nada que sea favorable para las mayorías”.