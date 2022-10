El abogado Gregorio Dalbón, representante legal del presidente Alberto Ferández, advirtió este jueves en diálogo con Crónica HD que el participante de Gran Hermano 2022 Walter Santiago (60) tiene “48 horas para retractarse” de los dichos con los que acusó al primer mandatario en el reality show de un hecho de corrupción.

El letrado anticipó que, si el empresario de 60 años no lo hace en ese lapso, avanzará con un juicio civil y, además, advirtió que no descartaba impulsar una "denuncia penal".

"Cuando te intiman por 48 horas... Yo puse 48 horas", dijo el abogado al referirse a la acción civil que promovió luego de haber hablado con el presidente sobre las afirmaciones del empresario, conocido como "Alfa".

Dalbón detalló después la comunicación que mantuvo con el jefe de Estado. "Solamente hago una demanda o cito a mediación cuando el presidente me pide una colaboración. Como la conversación que tuvimos anoche. Me dijo: 'No me está gustando porque están diciendo que soy un coimero'. Le dije: 'Dejame ver esa parte del programa'. La vi y acá hay una injuria", manifestó.

El abago reconoció que "la libertad de expresión es absoluta" y agregó: "Pero no se puede escapar de la consecuencias de un decir".

"Si (el participante) dice que el presidente es un coimero y no se retracta, después tiene que probarlo. Por eso estamos estudiando la posibilidad de denuncia penal, porque se le está imputando un delito (al jefe de Estado)", advirtió.

Dalbón alertó que las acciones legales podrían alcanzar a Telefe

En la noche de este miércoles el conductor del programa que se emite por Telefe, Santiago Del Moro, desligó de responsabilidades al ciclo por las afirmaciones de "Alfa".

"Este es un programa que trabaja con cámaras abiertas y se conoce a nivel mundial. Los integrantes ingresan, ellos entran a una casa que tiene más de 60 cámaras con más de 70 u 80 micrófonos. Lo que ellos digan adentro de la casa corre por cuenta de ellos mismos. De hecho, cada participante antes de ingresar a la casa de 'Gran Hermano', acá y en el mundo, firma un documento en el que se hace responsable por las cosas que dice y por las personas que nombra”, sostuvo Del Moro.

Dalbón, por su parte, consideró este jueves que esas afirmaciones son insuficientes. "Lo que hizo Santiago Del moro es patear la pelota afuera. El rating y los recortes del programa son los que mancillan el nombre del presidente, por lo que la señal Telefe es solidariamente responsable y no va a poder eludir a la Justicia en caso de que no se retracten", finalizó.