El gobierno argentino volvió este martes a instar a los acreedores a presentar una propuesta de negociación que tome en cuenta los parámetros de sostenibilidad de la deuda.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista con el diario británico Financlal Times, convocó a los acreedores al sostener que aún hay "múltiples combinaciones de parámetros" para un acuerdo de deuda que "funcionaría para nosotros".



Agregó que "hay flexibilidad dentro de las limitaciones que enfrentamos", con lo que rechazó la afirmación de los acreedores de que la Argentina les presentó una oferta de "tómalo o déjalo".



Guzmán expresó que el Gobierno insistirá con alcanzar un acuerdo sustentanble, si bien no descartó la posibilidad de que la Argentina incurra en default si no llega a un acuerdo con los acreedores.



"Será mejor para todos si este acuerdo se realiza más temprano que tarde, pero nuestros esfuerzos no cesarán hasta que hayamos resuelto el problema de lograr la sostenibilidad de la deuda", dijo el funcionario.



En otra nota, en este caso con la agencia Reuters, reveló que la Argentina está en negociaciones con el Club de París respecto al planteo formulado para prorrogar el pago que vencía durante esta jornada de 2.100 millones dólares por espacio de un año.



"Estamos en negociaciones para reprogramar la deuda del Club de París. No pagaremos mañana”, afirmó Guzmán a Reuters, en una nota realizada durante la víspera. "El Club de París ha sido receptivo y el proceso para reprogramar la deuda está en curso", agregó.

.



Durante esta jornada por la tarde, a través de un comunicado, reveló que "uno de los grupos de acreedores" acercó una propuesta "incompatible con el marco macroeconómico de las autoridades y no reconocía la necesidad de un alivio de flujo de efectivo a largo plazo para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública de Argentina".



El grupo que presentó dicha oferta está encabezado por Blackrock, el mega fondo de inversión liderado por Larry Fink. Esta contrapropuesta, explicó Economía, se basó en la suposición de que la Argentina solo tiene restricciones de liquidez a corto plazo y propuso resolverlas por medio de tres mecanismos.



El primero de ellos, un alivio parcial y decreciente del cupón en efectivo durante los primeros cuatro años antes de volver a los niveles contractuales; en segundo caso una compensación del alivio del cupón con pagos en especie; y en tercer lugar una ampliación de 4 años del plazo de vencimiento para los bonos cuyo vencimiento sea antes de 2028, según precisaron desde el Palacio de Hacienda. La misma fue presentada en abril, bajo un contrato de estricta confidencailidad entre las partes, reveló Economía.



Dicha confidencialidad duró hasta la presentación formal de la oferta ante las comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), el pasado 27 de abril.



De estas forma, el gobierno argentino consideró que la oferta enviada a la SEC "refleja los esfuerzos de buena fe de la República en el proceso y en su sincera voluntad de establecer compromisos sostenibles, como así también la intención de alcanzar una resolución ordenada de la crisis de deuda soberana actual".



Y concluyó que "la República Argentina sigue abierta al diálogo constructivo con sus acreedores, al tiempo que reitera que solo puede emprender con responsabilidad una operación de deuda que asegure la sostenibilidad a largo plazo de la deuda pública de Argentina", según el texto oficial.



Ayer, Economía manifestó su "decepción" ante el rechazo de tres grupos de acreedores a la propuesta oficial y se mostró dispuesto a continuar el diálogo.



"Si los tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que se adecue a esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica. El Gobierno argentino permanece dispuesto a escuchar y tratar de encontrar un denominador común; pero cualquier propuesta debe pasar primero la prueba del sentido común", consideró el Palacio de Hacienda.