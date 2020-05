El Banco Central habilitará a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que nunca tuvieron acceso a un crédito bancario a que puedan gestionar un préstamo en una entidad con la tasa subsidiada del 24% anual a partir de la semana que viene, cuando esté operativa la nueva normativa.



La decisión fue adoptada en la reunión de Directorio de este jueves con el objetivo de alcanzar a unas 200 mil Mipymes que nunca han accedido a un crédito bancario, según las bases de datos del sistema financiero argentino.



"El Banco Central habilitó una línea especial por $22.000 millones con mínimos requisitos para que puedan tomar su primer crédito y para las MiPyMEs que obtengan la garantía Fogar los bancos no se lo podrán negar", informó la autoridad monetaria a través de un comunicado.

.



A su vez, puntualizó que "el fondeo de la línea será con una combinación de reducción de Leliq (Letras de Liquidez) y liberación de encajes y un castigo para los bancos que no cumplan con los cupos con la reducción extra de la posibilidad de suscribir encajes".



El objetivo, explicaron desde el Central, es alcanzar a aquellas empresas que no califican porque nunca presentaron una carpeta ante un banco y no a aquellas que tienen negado el acceso al crédito por deudas.



Si bien los detalles de la reglamentación estarán disponibles en las próximas horas, explicaron que los créditos estarán respaldados al 100% por el Fogar (Fondo de Garantías Argentino) que gestiona el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).