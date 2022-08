8:30 Vigilia en la puerta de la casa de Cristina, a la espera de su salida

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablará este martes a través de sus redes sociales luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que la Fiscalía pidió que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.



"Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019", expresó el lunes la ex presidenta en Twitter tras la negativa del tribunal.



Luego, en la misma plataforma, consignó: "A través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales".

En tanto, una vigilia de militantes se congregó durante la madrugada y continúa este martes por la mañana frente a la casa de la vicepresidenta, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, a la espera de la salida de Cristina Kirchner hacia su despacho en el Senado, desde donde hablará a partir de las 11.



Las expresiones de apoyo comenzaron en las inmediaciones de la vivienda situada en la intersección de las calles Juncal y Arenales, y a la llegada de un grupo opositor que se diluyó con las horas, se sumó la represión policial denunciada por la ex presidenta, quien responsabilizó por el hecho al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.