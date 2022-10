La tensión y la rispidez del debate por el Presupuesto 2023 que tuvo la sesión de la Cámara de Diputados se rompió hacia el final. Después de 20 horas de discusiones, un instante antes de que la presidenta Cecilia Moreau diera por levantada la sesión, la diputada Silvia Lospennato (JxC) pidió la palabra para hacer un reconocimiento a su par Camila Crescimbeni, quien estuvo en su banca a pesar del grave momento personal por el que atraviesa.

“Es solamente un minuto. La verdad es que queríamos agradecerle y también contarles que la diputada Camila Crescimbeni que hace menos de un mes perdió a un hijo, que está en licencia por maternidad de su otro bebé que está internado, vino hoy a cumplir con su función”, dijo Lospennato. “Mientras muchos diputados se fueron a dormir, ella vino a cumplir con su función”, insistió.

Entre aplausos, el grueso de los parlamentarios se acercó a felicitar a la legisladora bonaerense, quien agradeció el gesto visiblemente conmovida y entre lágrimas.

Quién es Camila Crescimbeni, la legisladora que sufrió una dura tragedia

Camila Crescimbeni, de 32 años, es oriunda del distrito bonaerense de Almirante Brown y llegó al Congreso en 2019 en la boleta de Juntos por el Cambio, en representación del PRO. Integra la comisión de Población y Desarrollo Humano.

Crescimbeni, en el recinto. Integra la bancada de Juntos por el Cambio.

Hace pocos días, la legisladora dio a luz a mellizos, pero complicaciones surgidas poco después del parto provocaron la muerte de Silvestre, uno de sus hijos recién nacidos. Y el otro, Rufino, sigue internado en la sala de neonatología del Sanatorio Mater Dei.

“La muerte de un hijo transforma todo lo que uno fue, es y quería ser en otra cosa”, comentó la diputada a través de sus redes sociales. En un largo texto subido a Instagram, Crescimbeni expresó: "Silvestre. Mi cachorrito. Te amo con la intensidad absoluta de mi ser. Te extraño cada segundo que pasa y me alejo del amor de tus pataditas en la panza".

"Me cuesta aceptar que mis sueños de una larga vida juntos, sosteniéndote, abrazándote, limpiándote los moquitos, curando tus lastimaduras, alentándote a explorar, aprendiendo a nombrar la magia que hay en el mundo, cantando juntos, mirando las estrellas, saltando en el mar, se transformó en un amor infinito pero intangible”.

“Se me nubla el pensamiento y te lloro en tormenta, el alma se me fragmenta en 3, quiero estar con mis tres hijos al mismo tiempo acá y ahora. Pero me vuelvo a encontrar con la gris pared que nos separa y se me hunde el cuerpo”, agregó Crescimbeni.

Mirá el video