El Gobierno prepara el informe de gestión de Manuel Adorni: detalles de la exposición y la etapa de preguntas y respuestas

El Gobierno y las autoridades de la Cámara de Diputados definieron el cronograma y la modalidad para el primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de abril y contará con la presencia confirmada del presidente Javier Milei en el recinto.



El secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt, y el secretario parlamentario de la Cámara Baja, Adrián Pagán, establecieron que la sesión comenzará entre las 10 y las 11. Se estima que la actividad se extenderá por un lapso de seis horas.

Un detalle que trascendió en las últimas horas es que no existió una reunión previa de Labor Parlamentaria, instancia donde suelen acordarse las reglas de debate con los jefes de bloque. Al respecto, fuentes cercanas a la presidencia de la Cámara, dirigida por Martín Menem, sostuvieron que "la sesión informativa del jefe de Gabinete es una actividad normada por reglamento".

Milei acompañará a Adorni al Congreso, en una nueva muestra de respaldo.

El protocolo establece que Adorni iniciará con una exposición sobre la marcha del gobierno, cuya duración será de una hora. Luego llegará la etapa de preguntas y respuestas por parte de los legisladores. El oficialismo determinó que cada orador dispondrá de un máximo de cinco minutos.

La instancia de consultas se dividirá en tres bloques diferenciados por el tamaño de las bancadas. La primera tanda estará destinada a los 9 bloques con menor representación, con un tiempo total de 50 minutos. El segundo tramo será para los interbloques Innovación Federal (11 minutos), Unidos (20 minutos) y Fuerzas del Cambio (20 minutos). La tercera etapa quedará para Unión por la Patria, que contará con 68 minutos.

Tras la finalización de cada bloque de preguntas, el jefe de Gabinete tendrá 20 minutos para responder de manera agrupada a los planteos. El cierre de la jornada estará a cargo de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza. Según la planificación, su discurso final será breve y no incluirá nuevas preguntas para el jefe de Gabinete.