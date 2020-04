Por Roberto Di Sandro

El Decano | 72 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

“Primero la vida y punto”. El presidente Alberto Fernández volvió a mencionar un concepto que no cambiará. “No se levantará la cuarentena”.

Remarcando sus palabras, tanto el pasado sábado como este domingo y en el resto de las reuniones previstas en Olivos “o donde sea”, el jefe máximo del país repite la frase y al mismo tiempo, ahora, le suma lo siguiente: “Hasta que el cien por ciento del virus haya desaparecido no levantamos el aislamiento”.

Y en un momento dado, ante grupos de figuras conocidas, tanto oficiales como privadas, recalcó levantando la voz: “Primero está la vida y después la economía”.

Sobre este particular admitió que habrá “muchas medidas para no dejar a nadie sin apoyo social” y tras los anuncios que hizo en la víspera desde Olivos, el mandatario confesó: “No abandonamos la economía, como dicen, la estamos acomodando como podemos para que este derrumbe que vive el mundo, y no sólo la Argentina, impacte lo menos posible en los sectores más vulnerables”.

Crónica está cercano a dichos que circulan alrededor de encuentros diferentes que se realizan en la residencia y en la Casa Rosada. Es propósito de esta sección centralizar con más intensidad exclusividades y trascendidos sobre tópicos de lo que piensa hacer el Poder Ejecutivo en el ámbito socioeconómico y de otros sectores activos, para dejar que la amplitud informativa sobre la enfermedad que azo- ta al mundo se refleje con lujo de detalles en otras páginas de Crónica. Claro, sin abandonar datos que esta sección pueda ob- tener.

Precisamente, Alberto Fernández ha recibido una nota de empresarios para hablar -”con la presencia directa del Presidente”, así lo dicen- acerca de la grave situación económica. El gobierno les contestó de inmediato, según lo supo este diario, con un plan que mucho tiene que ver con el pedido formulado hace días por esa área: un comité de crisis formado por economistas de diferentes colores y pensamientos. Sigamos porque hay más data que en algunos casos tiene con- tenido de primicias.

FMI: a esperar

En las oficinas diversas que se han enmarcado en la quinta de Olivos, donde cada sector tiene “su predio” para hablar con los que entran, se reveló a Crónica que el ministro Martín Guzmán está preparando un programa o un plan de tipo económico-financiero para negociar las deudas con los bonistas y con el Fondo Monetario.

Alguien declaró que el Fondo “por lo menos lo dice públicamente ante nosotros que apoya los requerimientos argentinos y dará las facilidades que sean necesarias”.

Hasta ahí todo aceptable, pero hay algo: “Podemos aflojar algo en las tratativas, pero jamás que perjudique al pueblo”. En una comunicación telefónica con la jefa de la institución “se lo recalcó y se lo repitió el presidente Fernández”. Además clarificó el panorama: “Deberán esperar”. Esta vez va en serio.

Actitud deplorable

Siempre decimos en este tramo de nuestro espacio que hay hechos sólo aceptables en sueños terroríficos, pero que a veces -y más en estos tiempos- se presentan en la realidad a través de figuras reconocidas que sor- prenden por su insensibilidad.

En Olivos, durante una mesa casi de amigos con el Presidente y colaboradores, se advertía una sensación de asombro y también de rechazo a declaraciones de alguien avalado por su capacidad e inteligencia, si así puede calificárselo ahora.

Su nombre, Mario Vargas Llosa, el escritor peruano. Dijo, refiriéndose a países como la Argentina: “Que la pandemia no sea pretexto para el autoritarismo”. Increíble. Inaceptable. Aquí todo el mundo está apoyando lo que hace el gobierno para salvar vidas.

Qué tiene que ver la política con esa actitud de un hombre al cual se lo respeta. Pero ahora, después de lo que dijo, han cambiado muchas opiniones. Para colmo, se le asoció de in- mediato el ex presidente Mauricio Macri y otros ex de países latinoamericanos. “Se iba a per- der el gran liberal aprovechar la oportunidad de criticar a un gobierno popular”, se escuchó una voz que superó todos los tonos de ese encuentro de amigos entre los cuales, créanlo, había fi- guras de Cambiemos y de otros partidos. “Pueden ser los gori- las, pueden ser...”. ¿ Se acuerdan de aquella canción? Miren la diferencia con este joven de hoy. Es el jefe de gabinete: Santiago Cafiero.

En un reportaje de Crónica HD reveló el propósito de reunirse con todos sin excepción y abrió el camino para lograr la unidad. “Todos estamos poniendo el esfuerzo para com- batir este virus”, dijo Cafiero, quien se emocionó cuando este cronista, junto a nuestro colega Jorge Cicuttin, le entregó una foto que muestra a su abuelo, Antonio, haciéndonos declaraciones hace más de treinta años.

“Ahora estamos todos unidos”, dijo el joven funcionario, quien recordó que su abuelo siempre buscó en su prédica política la unión de todos, junto al general Juan Domingo Perón.

Con respecto a quien escribe esto, ese recuerdo se acreditó más en este momento porque ha reporteado al nieto y, hace añares, al abuelo, a quien vio asumir como ministro de Comercio allá por el año 1952, en la segunda presidencia del líder de los trabajadores. Así se escribe la historia.

Se terminan “los vivos”

En el curso de una reunión del Presidente con su equipo de control de precios, se pudo saber que saldrán inspectores a la calle y “a cuidar las góndolas” para terminar con las avivadas de aumentar los precios. Hay un decreto que está preparándose para ser “mucho más firmes” frente a esta escalada de precios que continúa creciendo y por la cual la plata ya no alcanza más.

Comentan los que están alrededor del Presidente, en Olivos, que durante las entrevistas que se desarrollan allí, y en las que participa en diferentes momentos la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dicen que “hay que reforzar las inspecciones y aumentar las sanciones que contiene la Ley de Abastecimiento”.

Alberto y Cristina pusieron el ojo en esta situación de aquellos que se aprovechan y se comenta la decisión de disponer clausuras y multas “nunca aplicadas”. En este tema, de acuerdo con las fuentes consultadas por Crónica, se incorporaron algunos funcionarios que levantaron la voz en coincidencia para que “esto ter- mine de una vez por todas debido a que la crisis está causando más pobreza y clima insoportable”. Atención con esto.

Monzó, ecuánime

Llegó a manos del presidente Alberto Fernández una nota del ex titular de la Cámara de Diputa- dos durante el gobierno anterior, Emilio Monzó, en la que el ex legislador de Cambiemos muestra su equilibrio político y deja traslucir su oposición a la dureza de un vasto sector del PRO.

Allí, solicita integrar junto a otros legisladores de esa línea dialoguista una comisión de crisis dentro de este panorama del coronavirus, para responder a todas las consultas que se puedan hacer. Incluye líneas que mucho tienen que ver con decisiones de diferentes áreas de la acción general del gobierno, siempre “en el respeto y la claridad que se debe tener en cada consulta”.

Sin duda, el máximo gobernante del país recibe con agrado la ecuanimidad de una línea política que tiene un sentido lógico en estos momentos que vive el país: colaborar en esta crisis sanitaria que vivimos, extendida en todo el mundo.

Todo el mundo cobrará

En la Rosada hace dos días que se reúnen figuras salientes del gabinete económico. Allí, en el despacho de Santiago Cafiero, se resolvió pagar salarios a más de 150.000 empresas. La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, hizo conocer un amplio informe de recaudacio- nes en cada una de las firmas, en tanto que tres ministros, Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Claudio Moroni (Trabajo), pusieron sobre la mesa el número de em- presas y sectores que deben recibir un presupuesto para que sus trabajadores cobren. En tanto la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, hizo una amplia evaluación que luego será so- metida a consideración del Presidente.

Se anunció otra nueva tanda de empresas que deben recibir apoyo inmediato. Aquí termina Intimidades de este do- mingo. Nos despedimos hasta dentro de siete días en estas mis- mas páginas de Crónica. Buena semana para todos.