En plena sesión del histórico debate por la ley de aborto, el senador de Salta,compareció ante la Cámara y allí expuso su planteo en contra al respecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo."Realmente habría que ver aquellos casos, porque hay algunos en que la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco de consentimiento, sino de una subordinación,una sujeción", comentó Urtubey.Luego añadió: "Hay que avanzar en un proyecto (que contemple) una modificación del Código Penal por un lado, y una implementación seria, responsable, del aborto causado"."Nos tenemos que poner a discutir cuáles son las causas, tenemos cuál es el límite, a qué se refiere, qué es el peligro a la vida. Eso está claro en su formulación", comentó.



Antes de finalizar sostuvo que "por eso, en este tema de las causas, sería sano avanzar en la cuestión de la ausencia de voluntariedad, entendido con cierta amplitud, que no es solamente la violación clásica".



"Yo no coincido personalmente con el aborto libre, discrecional y sin causa, porque es una expresión del derecho absoluto, y yo no creo que en una sociedad civilizada pueda sostenerse la existencia de un derecho absoluto", concluyó