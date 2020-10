Por Roberto Di Sandro

rdisandro@cronica.com.ar

Manejo de la economía

El presidente Alberto Fernández le dio “absoluto manejo” al ministro de Economía, Martín Guzmán, “para tomar decisiones en todo el paquete de medidas que surjan del consenso oficial económico en adelante”.

Así lo hizo saber en uno de los tantos tuits que emite a la opinión pública. Tras intercambiar opiniones con todos los integrantes de ese equipo en maratónicas reuniones de las últimas horas, adoptó esa decisión y más aún ante la disparada del dólar “blue”, que ha generado una preocupación contundente en todo el gobierno y, por supuesto, en el país, que atraviesa momentos muy difíciles.

Justamente ayer a la mañana, en medio de los movimientos que se hacían en diferentes sectores del Estado para festejar el Día de la Lealtad, en homenaje a los 75 años del advenimiento a la historia de Juan Domingo Perón, se realizó una urgente entrevista -ahora sábados y domingos se han convertido en días de trabajo para la cima del poder- para tratar ese y otros temas candentes que están estancando la lenta pero admisible reacción de algunos focos económicos y sociales que habían llegado al fondo.

Precisamente en la celebración de esa fecha histórica, “los peronismos” que integran el Frente para Todos se dispersaran por el país para honrar la máxima fecha de los trabajadores y recordar a la relevante figura de su líder, que les devolvió la dignidad del trabajo. Detalles fundamentales están incorporados con amplitud en nuestro diario y podrá enterarse de perlitas salientes de una jornada imborrable que se repite año a año.

En este espacio de “Intimidades”, en tanto, sumaremos novedades periodísticas exclusivas, así como diferentes matices de hechos reales y otros que no son pero que, ante los cambios variables que tiene el pensamiento humano, se convierten en ciertos. Ya llegó a oídos del primer mandatario un pedido unánime: aumento a jubilados. Le contamos enseguida.

“Hay otros líderes”

Son muchas las delegaciones que pasan por la planta baja de la Casa Rosada. De todo tipo y quizás la de mayor relevancia, con respeto a todas, son las políticas. Está inmersa la UCR o parte de ella. Wado de Pedro, ministro del Interior, conversa con todos. Su despacho “está abierto para el mundo”, acredita uno de sus voceros.

De allí que afuera de la Casa Rosada uno de esos hombres se encontró con algunos periodistas y contó que un fundador de Cambiemos manifestó su aceptación si lo convocan para un diálogo: Ernesto Sanz, ex senador y alguna vez candidato directo para ejercer el cargo de jefe de Gabinete en el gobierno anterior. Este conocido político consideró que “siempre estoy atento al diálogo” y, a la vez, en declaraciones posteriores a una radio, clarificó el panorama sobre el liderazgo futuro de Cambiemos.

Dijo contundente: “Tiene otros liderazgos”, dando respuesta a si Mauricio Macri puede volver a ser el “conductor” de dicho espacio político. Sin duda, en la Casa Rosada se tiene muy en cuenta la palabra del radical, uno de los hombres cívicos claros en concepto y que tiene, sin duda, una repercusión muy seria en los estamentos oficiales.

No creen mucho, pero...

Está en pleno estudio un programa de aumento para jubilados y pensionados. No se sabe cuánto; no se sabe cuándo será, pero sí se sabe que hay “orden del Presidente”, así se dijo, acerca de una definición sobre la situación de los abuelos. La titular de la Anses, María Fernanda Raverta, junto con todo el equipo económico y demás sectores no oficiales directamente ligados a este trascendente tema se reúnen continuamente en las oficinas que funcionan en Olivos, donde se cocinan las definiciones y luego se hacen públicas, y también en la Casa Rosada.

Precisamente en esta última se observa ahora la presencia casi diaria del que gobierna. Resolvió ir más seguido a Balcarce 50, por lo cual se moviliza un poco más el personal que hasta ahora, por razones de la pandemia, acudía solo en “rotación”. Alguien que pidió reserva de su nombre a “Crónica” y se lo concedemos, porque así debe ser, dio cifras aproximadamente de los porcentajes, pero dijo “serán acordes con lo que necesitan para llegar a fin de mes”.

Una rápida mirada al mapa de los salarios que cobran dio motivo a esta pregunta: “Muchos no creen que den aumentos y menos ‘para llegar a fin de mes’, ¿qué responde?”. Contestó: “Vamos a tratar de que esta vez crean”. Una fuente optimista. Usted qué cree, señor lector...

Diálogo sobre ruedas

El segmento de lo que “es y no es, pero tal vez es”, es el que sigue. Aumentó el dólar. No lo pueden parar. Llamaron al presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y”Alberto Fernández “espera alivios”, dicen en las cercanías de su despacho. Martín Guzmán lo mira “con lupa”, teniendo en cuenta que llegan a su oficina mensajes, papelitos escritos a mano, donde dicen: “Hay aumentos que la gente no puede pagar”.

De pronto surge la información, no versión, de que “el gas y la luz están por incrementar sus tarifas”. Hay bronca en la gente. Casi cuatro millones de desocupados y de pobres. Una economía que “tocó fondo”. Lo dijo el propio Alberto Ángel Fernández, presidente de la Nación. Que más se puede escribir sobre esto. Ya lo mencionamos en repetidas circunstancias. No sé qué más “puedo decir”, señala este escriba.

En tanto, pasa alguien cerca de nosotros, que estamos tecleando, y nos muestra una foto de un diario que no es “Crónica” y con absoluta sorpresa exhibe: nota del Día de la Lealtad con un cartel que lleva la foto del ex presidente Néstor Kirchner. Con cierta sonrisa, un colega comenta: “Se debe de haber equivocado el que estampó esa foto, porque la lealtad es a uno solo: Juan Perón”. Tema terminado.

Felicitaciones, Pepe Merino, querido amigo de la Casa Rosada. Cumplió años ayer, en el Día de la Lealtad. Por sistema virtual recibió muchísimos saludos, porque es un excelente ser humano. Una perlita de ayer: mientras escribía esta columna llamé por teléfono al dirigente de los vendedores de diarios (canillitas) Omar Plaini. Había estado minutos antes en una conferencia de prensa acompañando al titular del gremio de camioneros, Hugo Moyano, que luego encabezó una gigantesca movilización “sobre ruedas” de su gremio y otros que se asociaron. Sorprendió la comunicación.

Omar Plaini identificó la voz por el celular. Estaba arriba de uno de los camiones. Al mismo tiempo, gritó: “Estamos honrando a uno de los grandes líderes que tuvo el país” y recordó -en plena marcha- las trascendentes medidas adoptadas a favor del obrero. Salud, Di Sandro, feliz día, y se lo trasmitió a Hugo Moyano, que respondió a su lado. Escuché el momento en que ambos decían: “Siempre ‘Crónica’ junto al pueblo”.

Esta vez, quien escribe se asocia a la imborrable frase, pero también con un sentimiento absolutamente personal hacia la figura del gran líder. Se suma a esta recordación Lorenzo Pepe, quien estuvo junto con este cronista -en aquel momento estudiante del Colegio Nacional Julio A. Roca- en la celebración del primer 17 de Octubre de la Lealtad en Plaza de Mayo.

Una última.El Fondo Monetario Internacional dio a conocer un cuadro de situación de la Argentina sumamente dramático. De todas maneras, en la charla que tuvieron el sábado muy temprano -una pildorita exclusiva que obtuvo “Crónica”- la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, y Alberto Fernández dejaron establecido el “preinicio” de las conversaciones para que “en un tiempo prudencial puedan lograrse acuerdos”, pudo saber este diario.

Hay cosas que son creíbles y otras no, pero que son tan apasionadas que se convierten en reales. Un fuerte abrazo a todas las madres del mundo, las que están y las que nos miran desde el cielo, y nuestra promesa de encontrarnos nuevamente dentro de siete días. “Crónica”, siempre junto a su pueblo.