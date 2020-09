Por Roberto Di Sandro

El Decano | 72 años en la Casa Rosada

Desde el momento en que se decretó la nueva pandemia hasta el 11 de octubre, el área presidencial fue escenario de todo tipo de reuniones. El viernes durante toda la tarde el Presidente estuvo en la Casa Rosada, que hacía tiempo no pisaba. Allí estuvo a solas largo tiempo con su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Establecieron con la presencia luego de todo el gabinete y figuras de distintos sectores una serie de pautas para mañana, lunes 21, Día de la Primavera.

No para recibirla con la normalidad de otras épocas, sino con el cuidado prudente, ya que seguramente habrá muchos eventos de juventud que podrán soltarse y crear peligrosos escenarios de contagio. Los actos previstos, debido a que hay cierta flexibilidad en algunos sectores, generaron reuniones de casi todo el fin de semana, y hoy habrá más todavía, con expertos infectólogos que buscan diferentes estrategias para que se vayan implementando en el día de mañana en todos los sectores de la Capital y de la provincia, extendiéndose a todo el país.

Van a estar cuidando si están a un metro y medio de distancia; si llevan barbijos; si llevan elementos para lavarse las manos con el alcohol. Estuvieron a la orden del día en presencia, aunque lo nieguen, la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, personal de seguridad de todo el país, el ministro bonaerense Sergio Berni (nadie dirá si estuvo, pero estuvo) y, por supuesto, todo el equipo gubernamental.

.

¿Ahora separados?

Una voz que pidió reserva de su nombre le comunicó a “Crónica” -telefónicamente y en un encuentro muy breve- “en Olivos están y estarán todos hasta esta noche”. Se refería no sólo a los médicos, sino al gabinete en pleno y otros invitados que, de a dos o de a tres, “lleguen hasta aquí”. Por eso el tema seguridad fue sustancial.

En cuando a las peleas que hay entre el gobierno y la oposición, se mostró un poco cuando se hicieron anuncios. Por separado. No como las otras veces, en que Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof se sentaban juntos y hablaban.

Lástima no, pero, de cualquier manera, con una foto previa sonriendo quisieron disipar ese enojo. No tuvieron éxito. Sobre el asunto de la coparticipación que permitió aumentarles a los policías, Fernández y Rodríguez Larreta hablaron un poco cuando estuvieron a solas, pero nunca dentro del contexto de lo más trascendente: salvar vidas, es decir, al trámite sanitario contra el virus.

Respecto de las mejoras, hay que tener en cuenta -y algunos intendentes de la oposición lo dijeron en voz baja y los oficialistas en tono contrario- que benefició a todos, porque cobrarán lo que merecen esos distritos que son del PRO. Cómo dijo alguien: “A no enojarse tanto”. Ahora, de nuevo a la lucha. Hubo dos grandes líderes que se abrazaron después de arduos encuentros para que el país se arreglara entre todos. No hubo caso. Ahora está dado el primer paso. No lo dejen escapar.

.

Un “cuervo” mediador

Largas entrevistas del Presidente con el gobernador de Buenos Aires. Tratan el tema de toma de tierras. Kicillof le lleva un amplio informe sobre la situación y la estrategia que pone en práctica. Están haciendo un censo anunciado por Andrés “Cuervo” Larroque, quien participa de las reuniones y es el ministro que comanda este operativo, y se van logrando algunas soluciones. “Hablamos con todos”, dijo Larroque, y ciertas versiones que son depresivas hacen que “la gente crea que estamos destruyendo un programa tan relevante como es el de darles lugar a aquellos que no tienen”, destacó Larroque. “Busquen soluciones lo más pronto que puedan”, impactó el Presidente.

Novedosa decisión

Está siendo tenido en cuenta el proyecto presentado por diputados del radicalismo. El Presidente lo está analizando en estas horas con la presencia de sus expertos en la lucha contra el coronavirus. Se trata de un “pasaporte sanitario” para recorrer todo el país. Lo preparó una diputada radical, Lorena Matzen, quien junto con otros de sus colegas propone ese documento, estrictamente controlado por las autoridades, y así conocer necesidades y demás graves problemas que acarrea el flagelo.

El propósito es poder ingresar al área de turismo, es decir, conocer nuestro territorio, pero dentro de un paquete de medidas de verdadera protección. Está siendo analizado por el gobierno, y el proyecto en toda su extensión será determinante para su aprobación por el ministro de Salud, Ginés González García. Ya se aplica en países como Uruguay, México, el Caribe, China, Alemania e Italia.

.

El Fondo dialoga, pero...

La “caminata informativa” de este segmento incluye todo. Perlitas con contenidos reales y de los que uno se asombra, pero después se sorprende más porque se convierten en concretos. A veces los enumeramos, pero otras vamos directamente al punto. Alberto Fernández y la dama que manda en el FMI se comunican a diario.

Hablan casi “todos los días”, pero hay alguien que participa, porque preside la delegación de la entidad: Gerry Rice, quien “mueve todo”. Aunque no lo digan, también estuvo en Olivos en un viaje relámpago. El Fondo tiene un solo diálogo: con el Presupuesto que se envió al Congreso. Lo dijeron que “esté dentro del contexto de nuestras posibilidades”.

Hubo ya una respuesta argentina: “No tocar el bolsillo del pueblo. Si no es así, no hay acuerdo”. Veremos. Primera cuota de anticipo de “Crónica”. Ahora, un encuentro muy cercano a la Casa Rosada, de cinco amigos que conforman un rincón bien popular. Los viejitos recordando a Perón “de toda la vida” y los más jóvenes, a diversos gobiernos de los últimos tiempos. Surgió la pregunta: “¿Por qué lo nombran tan poco al General...?”.

.

Una respuesta: “Porque no es necesario nombrarlo, sino que hay que hacer lo que hizo”. La re-pregunta: “Pero las nuevas generaciones deben saber quién hizo tantas obras pasadas, presentes y futuras, porque estaba adelantadoà.” Ninguna respuesta. Una voz saltó para decir con tristeza y bronca: “Quieren que el peronismo y Perón desaparezcan...”. Se saludaron y se despidieron. Caras serias.

Pero faltaba un remate con cierto humor: “Si gritamos los goles de Boca o de River, tenemos que decir de quiénes somos. Parece que sólo buscan beneficios políticos, porque Perón todavía da votos”. Dos agarraron para un lado y tres para otro. “Es una cuestión de camisetas y de sentimientos”, alega mi amigo Eduardo Campolongo.

En Olivos se sorprendieron por la mentira. Mauricio Macri negó que el allanamiento de su quinta Los Abrojos lo haya realizado él mismo y le echó la culpa al gobierno nacional. Algunos hombres del Poder Ejecutivo en reunión breve, pero llenos de bronca, dispararon aquello de “este hombre culpa a quien sea por salvarse él”.

Se escuchó una voz que dijo “que devuelva toda la plata que les sacó a los trabajadores, en lugar de mentir”. “Crónica”, que se “mete” siempre donde hay alguna noticia (no buscamos chimentos, pero los encontramos), chocó nuevamente con la versión de la integración definitiva del Consejo Económico y Social. El proyecto está y se envía al Congreso.

.

La CGT fue una de las primeras entidades en informarse y ahora se están buscando dirigentes claros y precisos para que la integren. Aún tienen la esperanza de que presida el organismo Roberto Lavagna, pero parece imposible. “Es necesario que este Consejo funcione ya”, dijeron los gremialistas, así como también un núcleo amplio de empresarios. Final de este bloque.

El Estado ayuda

A través de comentarios que uno percibe en distintos rincones de la capital donde circulamos nosotros (ahora poco, por la pandemia), escuchamos quejas de que el gobierno distribuye a través de diferentes formas ayuda económica a la gente.

Millones de personas cobran una ayuda por la pandemia. ¿Y qué quieren que hagan con esa gente que no tiene trabajo...?, ¿quieren que se mueran de hambre? Un gobierno debe velar por todos los seres que habitan su suelo. No se quejen. Cuando llegue el momento de superar este horrible tiempo que vivimos, nos pondremos todos de acuerdo para superar los problemas PERO VIVOS, gracias a la ayuda que se recibe. Lo que sí -esto se trató hace muy pocas horas en Olivos-, medidas, con verdadera firmeza, para terminar de una vez por todas con los aumentos de precios.

“Hay que ponerse delante de las góndolas y atrapar a aquellos que todos los días corren la coma y muchos clientes deben devolver sus productos porque no les alcanza la plata”. Un núcleo de periodistas que hicieron presencia escucharon esas decisiones de inspectores allí presentes. “Empieza un control que tendrá resultados”, remataron. Feliz Día de la Primavera. Hasta el domingo.