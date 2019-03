Dirigentes radicales, peronistas, ex funcionarios de la Alianza y reconocidos juristas rendirán un homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín, al cumplirse diez años de su fallecimiento, con un acto que se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ( UBA).



El acto tendrá lugar a las 19 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, organizado por la cátedra Democracia y Estado de Derecho Raúl Alfonsín.



"Evocarlo es, además de un justo homenaje y reconocimiento, una tarea imprescindible en los tiempos que estamos viviendo", dijeron los cordinadores de la cátedra, Mariano Alfonsín y Marcelo Alegre, que recordaron "la dimensión de su figura, el vigor de sus ideales y la permanencia de sus valores".



Entre los principales oradores del encuentro se encuentran el abogado constitucionalista y ex diputado Ricardo Gil Lavedra, la dirigente de Derechos Humanos y ex ministra de Desarrollo Social Graciela Fernández Meijide y el embajador en Colombia y ex legislador Marcelo Stubrin. Asimismo, brindarán testimonios el ex senador peronista Eduardo Menem, el dirigente justicialista Carlos Campolongo, el animador Fernando Bravo, la escritoria Claudia Piñeiro, el abogado constitucionalista Alberto García Lema, el cineasta Manuel Antín y la presidenta de la Juventud Radical, Luciana Rached.



Alfonsín, que fue el primer presidente de los argentinos en la restauración de la democracia de 1983, entre el 10 de diciembre de ese año y el 8 de julio de 1989, y falleció el 31 de marzo del 2009 a los 82 años en la ciudad de Buenos Aires.



En tanto, una muestra fotográfica se desarrolla en el anexo A de la Cámara de Diputados con el nombre "Constructor de la Democracia", auspiciada por el Instituto Nacional Yrigoyeniano y la Agrupación Gente de Arte y Letras Impulso, con imágenes tomadas por los fotográfos Tito La Penna, Silvio Zuccheri y Eduardo Grossman.