Hubo varias repercusiones en el arco político y sindical tras el faltazo del ex presidente Mauricio Macri ante la justicia que lo había citado esta mañana para declarar en la causa que investiga presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Consultado por la actitud del líder de Juntos por el Cambio, el secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió que la justicia lo "tendrá que ir a buscar" si continúa sin presentarse.

El exmandatario informó a través de Twitter que no concurriría esta mañana a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Dolores Martín Bava "hasta que no se garantice su derecho a una defensa justa".



"Ahora que a (Mauricio) Macri lo acusan con realidades, como fue la persecución a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, debería presentarse. Si no, la justicia tendrá que buscarlo donde sea que esté porque tampoco se sabe dónde está como para que lo lleven a declarar", afirmó Moyano en diálogo con El Destape Radio.

.





El dirigente sindical formuló estas declaraciones luego de que la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas, representada por la abogada Valeria Carreras, solicitase hoy que Macri sea detenido para que comparezca ante juez Bava.



Hugo Moyano sostuvo que durante el gobierno de Cambiemos inventaron "cualquier cantidad de denuncias" que no tienen que "nada que ver con la realidad en absoluto" y que eran "hasta absurdas".



"Ellos que eran tan eficientes y reclamaban tanta justicia, ¿ahora no se presentan? Es claro que Macri está pagando todo el daño que hizo con esas denuncias falsas que se presentaron. El tipo toca dos botones y se lleva 500 millones de dólares afuera y no pasa nada. Todo el mundo sabe eso. Está todo probado y ahora no se presenta a la justicia", apuntó.

Por eso no me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 19, 2021





El sindicalista sostuvo que hay una diferencia cuando "uno tiene la conciencia tranquila y sabe que lo que se dicen son cosas que se inventan o se utilizan en momentos políticos", en alusión a las causas en su contra impulsadas durante el gobierno de Macri.

.





Por otra parte, Moyano sostuvo que la movilización convocada el pasado lunes por los gremios de la CGT para conmemorar el 76° aniversario del Día de la Lealtad Peronista fue "una demostración clara de apoyo al gobierno por parte de los trabajadores y un reflejo de lo que seguramente se va a expresar en las urnas el 14 de noviembre".



"Creo que los resultados electorales se van a revertir considerablemente. Los trabajadores apoyan al gobierno conformado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a evitar que se hagan cargo de la mayoría del Congreso aquellos que quieren quitarle derechos a los trabajadores", subrayó.