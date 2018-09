El jefe de los camioneros, Hugo Moyano, junto a la Corriente Federal y otros gremios opositores al Gobierno lanzaron este jueves el Frente Sindical para el Movimiento Nacional, con un pedido a los legisladores nacionales para que rechacen el Presupuesto 2019 que impulsa el Gobierno.



En el microestadio del club Ferro en Capital, colmado por militantes, el primer acto público del Frente Sindical contó con discursos críticos de sus principales dirigentes hacia la conducción de la CGT debido a que no se implementa un plan de lucha contra las políticas económicas de Cambiemos.



En el cierre, Moyano le envió un mensaje al Gobierno al pedir que "no sigan con esta política de entrega y quitándoles los derechos a los trabajadores porque nos obligan a salir a la calle a protestar".



"Le digo a Macri, Mauricio no me vas a doblegar, antes de entregar un derecho de un trabajador, que me quiten la vida", señaló el dirigente camionero en un acto que buscó ser la contracara del que realizaron ayer las 62 Organizaciones (más proclives a dialogar con el Gobierno) en su relanzamiento.

Los referentes gremialistas del nuevo frente sindical (@twitter)



En tanto, el secretario general de La Bancaria y líder de la Corriente Federal de la CGT, Sergio Palazzo, pidió a los diputados y senadores nacionales de los sectores opositores que "no sean funcionales a la estrategia del Gobierno en el Congreso y voten en contra del Presupuesto" de 2019.



"Le pedimos a los opositores que no alcanza con que hablen como opositores. Tienen que actuar como tales y rechazar el presupuesto en el Congreso", dijo Palazzo en el discurso de cierre de la jornada de la que también participó el secretario general del SMATA (mecánicos), Ricardo Pignanelli.



En esa línea, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, también solicitó a los gobernadores y a los legisladores "que hacen campaña con las fotos de Perón y Evita, que rechacen el presupuesto (2019), que va a traer más desempleo y hambre".



También el gremialista de los aeronáuticos, Pablo Biró, consideró que "es muy distinto combatir con un paro aislado que con un plan de lucha. Cuando fuimos construyendo este frente entendimos que hay que superar la coyuntura. Vamos a liderar la protesta social", aseguró al criticar el accionar de la CGT conducida por el triunvirato de Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Schmid.



En tanto, el jefe de los canillitas, Omar Plaini, sostuvo que "el movimiento obrero debe tener un protagonismo mayor en la actual coyuntura".