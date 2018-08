El abogado del auditor general de La Nación, Javier Fernández, pedirá pericias psiquiátricas al ex juez federal Norberto Oyarbide y también pedirá la recusación del magistrado Claudio Bonadio por "enemistad manifiesta".

La solicitud tendrá lugar luego de que Oyarbide acusara a tanto al miembro de la AGN como al ex espía Antonio “Jaime” Stiuso de haber sido los enviados por el ex presidente Néstor Kirchner para presionarlo para que definiera la causa por enriquecimiento ilícito.

Según declaró Domingo Montanaro, abogado de Fernández, "es una maniobra descabellada que nos tiene acostumbrado Oyarbide que no está en sus cabales, no lo estaba cuando era juez y no lo está ahora”.

La estrategia de Fernández, que está mencionado en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como “Javier de Inteligencia”, también consta en pedir la recusación del juez Bonadio. “Tenemos pruebas de que tiene una venganza personal contra Fernandez”, destacó.