Siguen registrándose repercusiones por las críticas del diputado nacional Facundo Manes al gobierno de Mauricio Macri respecto del "populismo insttucional" que habría llevado adelante al ejercer influencias en el Poder Judicial y sobre presuntos actos de espionaje a dirigentes aliados y opositores.

Este jueves, cuadro días después de la intervención televisiva de Manes que armó tanto revuelo y generó la reacción de los referentes del PRO y también de la UCR a nivel nacional, el intendente de Trenque Lauquen y presidente del Foro bonaerense de Intendentes Radicales, Miguel Fernández, defendió la postura de su correligionario.

“Si los debates no los damos ahora, ¿cuándo los vamos a dar? Facundo habla del Gobierno de Mauricio Macri. No hay que personalizar la política. Él hace crítica al Gobierno y nosotros formamos parte. ¿Cómo no vamos a tener la libertad de expresarnos son las cosas que deben corregirse?”, aseguró Fernández, endeclaraciones a la radio AM750.

El jefe comunal insistió en que “el debate hay que darlo adentro de la coalición” y esto es algo que, para él, "Manes tiene claro. No es cuestión de sacar los pies del plato. Hoy el radicalismo no es el del 2015. Hemos adquirido experiencia, volumen, jerarquía. Obviamente, nuestra aspiración es conducir el proceso".

El intendente de Trenque Lauquen respaldó al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, consultada su opinión acerca de los dichos de Manes en sí mismo, refirió que "bancamos a Facundo porque más allá de que podemos tener matices, lo contundente que llama la atención es la virulencia de la respuesta de nuestros compañeros de espacio. Todo el aparato salió a comerle la yugular. Evidentemente, tocó un resorte que ha dolido. Pero se lo personaliza. ¿Qué dijo que no podemos discutir? ¿Que hay que tener independencia de poderes? Ojalá tuviéramos una corte como la de Alfonsín”.

Cornejo: "Todos los golpes que le dieron a Manes son exagerados"

Por su parte, el senador nacional por Mendoza Alfredo Cornejo también e refirió a la interna que vive Juntos por el Cambio y consideró que "todo el castigo que le han dado dirigentes del PRO y la UCR" a Facundo Manes por sus declaraciones sobre Mauricio Macri "son exagerados".

"Lilita (Carrió) y (Gerardo) Morales dijeron cosas duras sobre Macri y nadie armó un conflicto de esta envergadura", recordó enseguida.

Sin embargo, Cornejo opinó que el neurólogo y diputado nacional "se equivocó en la comparación, en la teoría de los dos demonios", al emparentar a Macri con Cristina Fernández de Kirchner.

"Hay una diferencia, Macri es nuestro aliado, es republicano y Cristina no lo es, son diferencias sustantivas", argumentó el ex gobernador mendocinoen declaraciones a América TV.

Agregó en ese sentido que "se pueden discutir errores de los cuatro años de gestión, que los hay, pero equiparar que las dos figuras son lo mismo para Argentina, que hay que sacarlos de encima... si pensáramos así, no estaríamos en la misma coalición con Macri".