El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, aseguró este lunes que el video en el que alude a la venta de "falopa" en ambulancias del municipio "fue cortado por la gente de Cambiemos" porque "no" le "pueden ganar en las urnas", y descartó que piense renunciar al cargo.



En el video, grabado el pasado 4 de junio, el intendente discute con los conductores de ambulancias de su distrito y afirma: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias".



Ishii explicó que durante ese video "estaba discutiendo con la gente que estaba trabajando 8 horas y yo les pedía que trabajaran 12".



"Estábamos discutiendo que ellos se negaban a trabajar, incluso yo les había dicho que iban a cobrar el doble”, reiteró el jefe comunal.

"Me lo cortaron todo", dijo Ishii en torno al video, aunque reconoció que tuvo un "exabrupto" porque "se rumoreaba que vendían los remedios de la ambulancia, como Rivotril".



Ishii reconoció que "esto es delito, pero no tengo las pruebas como para denunciar", aseguró que ordenó una "investigación" al respecto y agregó que "si hay alguien que está en contra del narcotráfico soy yo".



Al ser consultado sobre si había analizado renunciar a su cargo tras las repercusiones, aseveró: "No, por favor; como no me pueden ganar en las urnas, están buscando un disparate de estos".

Al responder acerca de su frase cuando afirmó que la salida de la pandemia será peor que el 2001, indicó que se imagina "hechos de violencia porque la gente que no recupera su trabajo va a estar en la calle".



"Ahora que llegaron las fuerzas federales vamos a tener más tranquilidad momentáneamente, pero la gente está mal, se está fundiendo y la gente que no pueda tener trabajo por un tiempo va a estar deambulando", finalizó Ishii.