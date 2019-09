El ex agente de Inteligencia Horacio Antonio Stiuso declaró en Dolores por la causa de espionaje ilegal que tiene en el centro de la escena al supuesto abogado detenido Marcelo D´Alessio, de quien se despegó. Pero sí apuntó contra la diputada oficialista, Elisa Carrió.

Según el ex espía la banda de D´Alessio viene actuando desde al menos hace tres años y, si bien los hechos de extorsión son aislados, no lo son así las tareas de espionaje ilegal

Stiuso dijo que Carrió y otros dirigentes lo vincularon a él con el negocio del tráfico de la efedrina en nuestro país, a lo que él contestó que fue la ex SIDE quien lo combatió, y de la "mafia de la aduana" y los múltiples negocios investigados en ella. "Porque después se sabe que algunos dicen que lo escucharon, después a lo último le aparecen, dicen que hay comunicaciones o mail entre (Paula) Oliveto y la doctora Carrió con este D´Alessio, y bueno, entonces lo que utilizó la doctora Carrió para iniciar toda esta historia ¿quién le dio la información? Evidentemente se la dio este hombre o alguien nació con ese libreto", dijo Stiuso.

No obstante, Stiuso asegura que intentaron involucrarlo en cuanta maniobra surgió, ya sea con la aduana, la efedrina o el negocio de la compra de dólares.

Por otra parte, dijo no conocer a D´Alessio, tampoco al detenido Ricardo Bogoliuk, pero sí al otro apresado, Aníbal Degastaldi, cuando aquel era de la DDI de San Isidro, en la época de secuestros seguidos en la provincia de Buenos Aires.