En el marco de los cambios en el Gabinete del presidente, Alberto Fernández, y la llegada del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el economista y funcionario Sergio Milei expresó su punto de vista en el aire de Crónica HD.

"Aunque pongas al mago Mandraque, a Gardel con guitarra eléctrica y a los Rolling Stones, esto no va a funcionar. La pregunta es política ¿por qué Massa haría algo así?", planteó enfáticamente el referente de La Libertad Avanza en la Cámara baja.

En esa línea, Milei consideró que los problemas que atraviesa la economía argentina "no se arreglan con casta política de siempre". "Debería hacer un ajuste monumental, pero carece de credibilidad y cuando tenga que afrontar los costos sociales de un ajuste fiscal, va a tirar la toalla", estimó y vaticinó que "va a venir una crisis monstruosa".

"La realidad es que para que un programa de ajuste sea exitoso y se logre bajar la inflación e impacte en la actividad económica y el empleo, se requiere de credibilidad y no la tiene Alberto, no la tiene Cristina, no la tiene nadie de este Gobierno", agregó en diálogo con Crónica.

Cambios en el Gabinete, asume Sergio Massa como "superministro"

Sergio Massa, otrora candidato a presidente de la Nación, fue confirmado por Alberto Fernández, como flamante "superministro". ¿Qué significa esto? Que Massa asumirá como ministro plenipotenciario.

En ese sentido, se unificarán los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo, por otra parte, a las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito.

Entra Massa y salen Massa Batakis, Scioli y Domínguez.

Silvina Batakis, por otra parte, fue elegida como presidenta del Banco Nación. En un comunicado oficial emitido por Presidencia, Alberto "reconoce y agradece el compromiso que demostró al sumarse al Gabinete", en referencia a la salida de la titular del Palacio de Hacienda.