Javier Milei, el candidato de Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, habló tras su contundente elección de su partido. "Gracias a los que escaparon de la grieta", deslizó en primera instancia el libertario.

"Dijeron que no podíamos pasar el piso de las PASO. Después dijeron que libamos a perder por amplia mayoría. Decían que era imposible que llegáramos a una banca y que orillar el 10% es posible, pero hemos logrado un histórico 17%", dijo "sacado" Milei.

Además, aseguró a los gritos: "No es solo un cuestión del 17%. Hasta hace poco ser liberal era una vergüenza y hoy estamos con la frente en alto. Hoy se discute si es o no leal o no subir los impuestos. Estamos todos de acuerdo en eso y en que hay que darle libertad a la gente".

Resultados en Ciudad de Buenos Aires: ganó Juntos por el Cambio

El economista liberal Javier Milei, de Libertad Avanza, se ubicó en el tercer lugar con 17,04% de los votos en Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién sumó mayor cantidad de votos? En el ámbito porteño, María Eugenia Vidal, lideró de manera aplastante el triunfo de la oposición (se impuso con 47,05%).

Al igual que en las primarias de septiembre pasado, Leandro Santoro ocupó el segundo lugar en el distrito porteño con el 25,04%.

El cuarto lugar, con el 7,75%, fue para la primera candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, seguida por Luis Zamora, aspirante de Autodeterminación y Libertad, con el 3,07%.