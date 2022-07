Lejos parece haber quedado aquella imagen de festejos y unidad que se vio el 14 de noviembre pasado, cuando Javier Milei celebró en el Luna Park los 17 puntos obtenidos en las elecciones legislativas. Por estas horas, el frente La Libertad Avanza se mueve en un escenario de cruces y acusiones. Y en medio de las pujas internas, uno de sus integrantes se animó a bajarle el tono a la candidatura presidencial del diputado.

Este panorama se profundizó en las útimas horas, cuando el legislador porteño Ramiro Marra aseguró que no se encuentra internado en Estados Unidos por adicción, sino que permanece allí porque su padre está "entubado hace 12 días" tras sufrir un infarto. Y en las redes sociales, acusó de difundir rumores al publicista Carlos Kikuchi, uno de los principales armadores de la campaña de Milei rumbo a las elecciones del próximo año.

Marra se encargó de aclarar que Milei y su hermana Karina -la mano derecha del economista liberal- "no tienen nada que ver con las nefastas prácticas que lleva a cabo Kikuchi desde hace varios meses con difamaciones". Y luego agregó en Twitter: "No me interesa hace pública ninguna clase de interna, pero en consecuencia de que se está viralizando públicamente y hablando con periodistas, tengo que cortarlo de esta manera".

Del entorno de @CarlosKikuchi estan diciendo que estoy en Estados Unidos internado por adicciones. Lamentablemente estoy en Texas junto a mi padre que tuvo un infarto y esta entubado hace 12 dias en terapia intensiva. Me banque muchas, pero esta no. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) July 11, 2022

De inmediato, Kikuchi respondió por Twitter: "Estimado Ramiro, sé por Javier que tu padre tuvo un infarto en Estados Unido y estás con él. En relación a tu comentario no tengo la menor idea. Ni me metería en temas personales. Espero que tu padre se mejore pronto".

A los cuestionamientos contra Kikuchi se sumó Carlos Maslatón, otro los nombres principales de La Libertad de Avanza, que lo acusó de ser "un infiltrado" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Su técnica disolvente fue, primero, reventar el armado político exitoso de 2021 y seguidamente conquistar la confianza de Karina Milei, al ser ella la jefa de Javier", publicó en su cuenta de Twitter.

La interna libertaria comenzó a subir su temperatura después del acto realizado en El Porvenir, donde Milei oficializó su intención de ser presidente en 2023. Ante la poca concurrencia de público, Maslatón cuestionó a la hermana del economista y al publicista. "Están llevando a la Libertad Avanza al desastre", consideró en aquel momento.

Carlos Maslatón: "Se desinfló la candidatura de Javier Milei"

Las críticas del abogado no se terminaron ahí y este martes opinó que "lo que pintaba para una gran candidatura" del economista liberal "se desinfló y ahora la única salvación es abrir el juego político en las PASO".

"Hay algún acuerdo con el macrismo, sino no hay explicación de los errores que se están cometiendo. Voy a competir, pero no tengo la intención de romper el espacio político para nada. Sí me duele que algo que pintaba tan bien se haya pinchado de esta manera", subrayó Maslatón, tras asegurar que La Libertad Avanza "tiene una conducción política extraña" por parte de Karina Milei, y por este motivo afirmó que "antes de que se pudra el movimiento hay que abrirlo al a competencia interna.

"Si no lo abrimos a la competencia interna no va a ser alternativa para el año que viene: la final va a ser Juntos por el Cambio y Frente de Todos", concluyó.