Luego de que se realizara el allanamiento en la propiedad de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner ordenado por el juez federal Claudio Bonadio en el departamento del barrio porteño de Recoleta, el abogado de la actual senadora denunció que dejaron "tóxicos de contacto" en el lugar.



Se trata del letrado Carlos Beraldi quien acusó que fue retirado del domicilio ilegalmente por orden del juez y luego apuntó contra quienes realizaron el operativo ya que dejaron sustancias comprometedoras luego de realizar las pericias.



Sin embargo, el Jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, dijo que "no se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista" y rechazó las acusaciones.



En el marco de la investigación de los cuadernos de la corrupción que compromete coimas en la obra pública, añadió que no se usó ningún "tipo de químicos" y nadie "puso ni sacó nada que no corresponda".



Desde la versión denunciante, apuntaron que la empleada doméstica y dos familiares que ayudaron en la limpieza y orden de la propiedad sufrieron mareos fuertes, dificultar para respirar y ardor en la garganta y ojos por lo que debieron ser asistidos en un hospital.