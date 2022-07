El diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, cuestionó las políticas subsidiarias oficialistas y las describió como "una forma perpetuar la pobreza". “Si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en los próximos años”, expresó el candidato político.

"Si a cada persona beneficiaria de planes se le subsidia cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad y hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo, porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos", sostuvo el legislador.

José Luis Espert sumó una nueva polémica a su derrotero de frases desafortunadas ( Crónica).

De este modo, postuló que el estado debe limitar la asignación universal por hijo (AUH) a dos por familia: “Si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en los próximos años”, expresó.

“Con respecto a los planes sociales, acá hay dos cosas por hacer. Una, hay que auditarlos y eliminar los que son truchos, yo te aseguro que hay muchos planes truchos; dos, a los que no son truchos, condicionarlos. Y limitar la cantidad de hijos que las personas tengan”, sentenció.

"La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales está alrededor de 4 y 5 veces superior a la tasa de crecimiento de la población de clase media y media alta. Esto significa que, si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, el país se va a convertir en una gigantesca villa miseria en otro medio siglo, luego de 60 años de decadencia", planteó.

En materia financiera, el economista opinó que los altos niveles inflacionarios son resultado de "60 años de no respetar la ley de la gravedad" y aseguró que su propuesta resolutiva sería "liberar el dólar". Con relación a su posible candidatura presidencial para el 2023, expresó no estar interesado, pero sí se mostró a favor de "una mega PASO" en oposición al kirchnerismo.

Sobre ese mismo punto, el funcionario libertario definió al país como una nación decante y de este modo, sumó una polémica más a su derrotero. "Argentina tiene un estado elefantiásico que es impagable e infinanciable. Argentina tiene que achicar el Estado", enfatizó.

Por último, aseveró: "En la sociedad donde la gente prospera, los Estados tienen un tamaño razonable y no solo razonable en tamaño, sino que son Estados que son como una especie de fábrica que transforman los impuestos en bienes públicos. Agarran los impuestos que paga la gente y los transforman en Seguridad, Defensa, Justicia, Diplomacia, Educación y Salud básicas".