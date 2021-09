El actor macrista Juan Acosta manifestó su descontento por no haber sido invitado al bunker de Juntos por el Cambio para esperar los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2021 y sorprendió a los militantes del PRO al dar su apoyo a un usuario que criticó duramente al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El ex cómico expresó su enojo a través de su cuenta de Twitter tras no ser convocado por Juntos por el Cambio para esperar los resultados de las PASO 2021 con los representantes y militantes del macrismo. "Primera vez que no me invitan al bunker: ¿estaré proscripto?", reclamó Acosta.

El actor se alejó hace tiempo de los escenarios para convertirse en uno de los defensores del ala dura del macrismo, celebrando hasta los 357 despidos de la agencia Télam, con tal de acompañar a Juntos por el Cambio.

.

Pese a que Acosta no tiene participación en la política, más allá de su militancia, sí participó de los últimos eventos post electorales del frente macrista. Aunque esta vez, parece que su invitación se perdió en el correo.

Primera vez q no me invitan al bunquer, estare proscripto? — Acosta (@AcostashowJuan) September 12, 2021

Luego de su publicación, un seguidor se hizo eco de la queja y le comentó: "no es Mauricio Macri el que convoca. Ahora es figureti Horacio Rodríguez Larreta". Si bien el humorista no respondió directamente, retuiteó los dichos del usuario, avalando la acusación al Jefe de Gobierno porteño.