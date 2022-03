En las últimas horas, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no descartó la conformación de una alianza entre sectores internos de Juntos por el Cambio y la agrupación La Libertad Avanza, que lidera el diputado nacional y economista libertario Javier Milei. Esta declaración de la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri se registró poco después de que ella misma reconociera que su relación política con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya no es tan fluida como antes.

“Hoy hay dos corrientes políticas: el republicanismo, con sectores más y menos liberales, y el populismo. En este contexto, yo no cerraría ninguna puerta”, planteó Bullrich al ser consultada sobre si propiciaría una eventual alianza electoral con Milei de cara a las presidenciales de 2023.

“Está muy lejos la elección y creo que hay que esperar y no decir ‘de esta agua no beberás’. Creo que es importante encontrar puntos en común y pienso que el tiempo y las circunstancias del país pueden hacer que gente que hoy está en distintas coaliciones, mañana pueda estar más cerca”, remarcó la dirigente del PRO.

.

Estas afirmaciones se registraron luego de que Bullrich se encontrara en un estudio de un canal de cable con Milei, a quien estaban entrevistando en ese momento.

Ante el arribo de la dirigente, se le consultó al economista su opinión acerca de ella. Luego se produjo un breve diálogo entre ambos, quienes se elogiaron mutuamente y dejaron abierta la posibilidad de un futuro acercamiento político.

La ex funcionaria nacional sostuvo que para ella “nadie le roba los votos al otro”, sino que “cada fuerza construye su relación con el ciudadano” y el economista liberal “hizo una muy buena elección en la Ciudad y tiene que estar orgulloso de eso”.

Por su parte, Milei agradeció las palabras de la presidenta del PRO y destacó que “su posición es muy respetuosa y no es la misma que la que tienen otros”hacia él en esa fuerza política, en lo que podría tomarse como un mensaje a Rodríguez Larreta, ya que Milei lo ha criticado duramente en varias ocasiones.

.

También el diputado nacional ya había enviado señales de acercamiento nada menos que con el ex presidente Macri. Si bien aclaró que él no participaría de una interna de Juntos por el Cambio, sí aseguró que si Macri se sumara a La Libertad Avanza, no tendría problemas en competir contra él. "Recibiría a Macri con los brazos abiertos", aseveró.

El distanciamiento con Rodríguez Larreta

Durante el último fin de semana, ya habían trascendido declaraciones de Bullrich en el sentido de que, con Rodríguez Larreta “la relación ha dejado de fluir, fluye menos".

"Tampoco me quiero detener mucho en pensar qué le pasó a Horacio y por qué tiene una relación más cortada conmigo”, señaló.

Bullrich contó que el distanciamiento y el enfriamiento en la relación se tradujo, incluso, en las reuniones que tienen. En ese sentido, puso como ejemplo que antes tenían “una reunión semanal o quincenal” y ahora el vínculo se reduce a las reuniones de la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

De todos modos, no quiso cerrar la puerta a una futura recomposición del vínculo con Rodríguez Larreta. “Se puede arreglar en la medida que uno tenga voluntad, tampoco es que no se pueda arreglar”, aseveró.