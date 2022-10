El día después de haber sido designada como nueva ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos dio a conocer cuáles serán los ejes principales de su gestión y destacó la importancia de mantener las negociaciones colectivas entre los gremios y las cámaras empresarias. Las declaraciones de la flamante funcionaria se produjeron en medio del respaldo público que manifestó la CGT a su llegada a la cartera laboral.

"Lo que me pidió el Presidente (Alberto Fernández) es que cuide de los puestos de trabajo y el salario de los y las trabajadoras de la Argentina. Esa será mi principal misión. Para nosotros, la institución de la negociación colectiva es central. Las paritarias son una herramienta que los peronistas defendemos muchísimo y que este gobierno ha sostenido para que el salario le gane a la inflación", sostuvo Olmos, que asumirá el próximo jueves en reemplazo de Claudio Moroni.

En una entrevista radial, Olmos reconoció que tendrá una tarea difícil para recomponer la capacidad adquisitiva de los trabajadores, en medio de un contexto inflacionario que podría acercarse a los tres dígitos a fin de año. "Hay que detener la alta inflación, lograr que no afecte el nivel de empleo y que no se profundice la injusticia que existe, sobre todo entre los sectores más vulnerables”, apuntó la designada ministra. "Cada cartera deberá trabajar para lograr que los trabajadores no sean la variable de ajuste", consideró.

Olmos se refirió, además, a su llegada al gabinete nacional. "La decisión es del Presidente. Él me lo pidió, me lo propuso. Yo soy una militante del peronismo, que me he formado toda la vida para asumir los desafíos que este compromiso político me generó. Por supuesto acepté, y deseo trabajar con todas las compañeras y compañeros del movimiento obrero, como lo he hecho toda la vida”, expresó la dirigente del PJ porteño.

Por otro lado, la designada ministra de Trabajo opinó que el Frente de Todos debe hacer un "esfuerzo enorme por la unidad" y cuestionó también a la oposición. "El proyecto que tenemos enfrente demostró una gran capacidad destructiva, deterioró muchísimo la situación de la Argentina y ahora viene asociado a una reivindicación cultural que francamente la vivo como la propuesta de darle al conjunto de la población una soga para ahogarse”, opinó.

"Kelly Olmos": la CGT respaldó a la nueva ministra de Trabajo

El secretario adjunto de la central obrera y titular del gremio de UPCN, Andrés Rodríguez, se mostró a favor este martes de la llegada de Olmos a la cartera laboral. "No hay oposición a la designación de la nueva ministra. La compañera tiene una larga militancia peronista y está muy bien conceptuada en el movimiento obrero. Personalmente, no tengo ninguna objeción", aseguró en declaraciones radiales.

Olmos, de 70 años, se desempeñaba hasta ahora como vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), y se transformará en la tercera titular de la cartera laboral nacional de la historia. Las otras mujeres que estuvieron al frente del Ministerio de Trabajo fueron Patricia Bullrich (durante el gobierno de Fernando De la Rúa), y Graciela Camaño (en la presidencia de Eduardo Duhalde).

Según el análisis de Andrés Rodríguez, Olmos "es una muy buena candidata" para ocupar el cargo, ya que "tiene conocimiento y basta experiencia". "Con los compañeros que he hablado, pares míos de la CGT, de ninguno encontré una actitud negativa", subrayó.