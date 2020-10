Axel Kicillof, quien continúa aislado tras dar positivo un colaborador estrecho, celebró la reducción de casos en el AMBA, aunque el fenómeno sigue preocupando en el interior. Como consecuencia de la meseta y tras distintos reclamos de los intendentes, el gobernador bonaerense dio luz verde a un nuevo esquema de reapertura.

"En el AMBA hemos logrado una reducción significativa de casos por eso iremos abriendo actividades de forma gradual y condicionada por 15 días", escribió el gobernador en su cuenta de Twitter. En ese sentido, apuntó que "si funciona bien", seguirán "autorizando" aperturas, pero que si no es así, se volverá "para atrás".

Gobernación ratificó que desde el 19 de octubre regresarán en los municipios del conurbano (previa evolución de la pandemia en la semana entrante) personal auxiliar de casas particulares (unidomiciliario); restaurantes y bares al aire libre; gimnasios al aire libre; salidas recreativas en grupos de hasta 10 personas al aire libre con tapa bocas y distanciamiento; ampliación de construcción privada.

.

En declaraciones televisivas ante A24, el mandatario provincial recordó que lo criticaron durante todo este tiempo "la prensa macrista por querer cerrar todo, (pero) no me importa. Nos dedicamos con la situación más compleja a evitar una catástrofe en el conurbano, que la tuvimos a centímetros".



En esa línea, advirtió que si no se tomaban las medidas a tiempo, "hubiera habido muchísima gente sin camas, como lamentablemente pasa en otros lugares del país que están hoy a 90 y pico de ocupación (de camas de terapia intensiva)". "Nosotros evitamos ese desastre pero siempre tomando medidas de cuidado de la salud", dijo Kicillof.



Por otra parte, explicó que en "las últimas 6 semanas" se registró "una reducción de casos en el conurbano" por el que se pasó de un promedio de 5.300 casos por día -promedio semanal- a 3.500.

El gobernador termina mañana el aislamiento por el positivo de un colaborador.



Si bien "todavía es un nivel, viene reduciéndose lentamente", agregó y apuntó que por eso "no estamos para abrir todo ni para hacer marketing con las aperturas".



Kicillof cuestionó además la postura "anticuarentena de una parte de la oposición y de una parte de los medios de comunicación", y explicó que con las medidas tomadas, "no es que se les está restringiendo la libertad" sino que se trata de una limitación para cuidar la salud.



Respecto al sistema sanitario, dijo que con la gestión de su predecesora María Eugenia Vidal hubo "un deterioro estructural, reflejado en hospitales sin terminar" y agregó: "Salimos de eso, pero no sin costo".