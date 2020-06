El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó este martes que la cuarentena por la pandemia de coronavirus permitió a su administración "recuperar el sistema sanitario", lo que se traduce, dijo, en el aumento en un 31% de las camas de terapia intensiva en los hospitales de los 40 municipios que integran el AMBA.



En declaraciones a Télam, el mandatario provincial precisó que cuando asumió, el 11 de diciembre pasado, había en esa región del Conurbano unas 2.590 camas de terapia intensiva, mientras que en estos meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que comenzó el 20 de marzo, ese número trepó a 3.757.



Esas 1.167 camas de cuidados intensivos que incorporó la administración provincial significan un 31% más.

"Desde el gobierno de la Provincia aprovechamos este intervalo de tiempo que nos dio el aislamiento para recuperar el sistema sanitario. Tomamos todas las medidas necesarias para ampliar la capacidad de atención de nuestros hospitales y centros de salud", subrayó Kicillof.



El gobernador graficó que "la provincia de Buenos Aires es inmensa y al día de hoy hemos entregado no sólo camas sino también respiradores, monitores multiparamétricos y todo lo necesario para armar una unidad completa de terapia intensiva, para los hospitales provinciales y municipales".



Apuntó que se trabaja, paralelamente, "sobre la necesidad de que esas camas cuenten con enfermeros y médicos" y anticipó que "pronto vamos a superar la meta que nos habíamos propuesto, pero aún así debemos seguir".

"Trabajamos en una red con despliegue territorial y una capilaridad que nos permite hacer un seguimiento permanente", contó el gobernador y destacó que "la capacidad de atención se amplió y eso va a quedar más allá de la pandemia".



El lunes, un informe del Ministerio de Salud sobre la ocupación de camas en el AMBA (sin contar a Capital Federal) detalló que de 18.326 plazas totales -tanto del sector público como privado, hospitales municipales, provinciales y nacionales-, 9.493 (51,75%) ya estaban ocupadas: 1.199 por Covid-19 confirmado y 1.237, por "sospecha".



Así, en las salas de cuidados intensivos, la ocupación llegaba al 52,20%: 1.961 internados sobre 3.757 camas. De ellos, 250 eran pacientes con el virus confirmado y 191 con sintomatología.

El gobernador bonaerense remarcó en el diálogo con esta agencia que el actual "es un momento para crear conciencia" y advirtió que la sociedad no debe "relajarse ni bajar los brazos".



Finalmente, ponderó la decisión del gobierno nacional de decretar tempranamente la cuarentena dado que "nos permitió este refuerzo del sistema" y analizó que "es claro que aun con toda esta expansión si no logramos recuperar el achatamiento en la curva de contagio, las camas podrían no alcanzar".



Fuentes del Poder Ejecutivo bonaerense precisaron que se trabaja para seguir incorporando camas al sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires.