Axel Kicillof: "Estamos pensando qué ofrecerle al pueblo como alternativa"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a mostrar sus profundas diferencias con el modelo que impulsa el presidente Javier Milei. En un acto en el Teatro Roma, de Avellaneda, insistió en la importancia de la educación pública para todos los niños y adolescentes. "Menos escuela austríaca, más escuela pública argentina", resumió.

En la víspera de asumir la presidencia del Partido Justicialista bonaerense (lo hará este viernes 24 de abril), Kicillof presentó la rama educativa de su Movimiento Derecho al Futuro, con el que se está consolidando como una alternativa presidencial para las elecciones de 2027. Lo hizo acompañado del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de Alberto Sileoni, su referente en la materia, que hasta hace poco ocupó la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia.

"Tenemos un gobierno nacional, el de Javier Milei, que no cree, no participa de la idea de que tenga que haber educación pública, gratuita, universal", dijo Kicillof, quien también acusó al Presidente de estar "incumpliendo las leyes y la Constitución", en referencia a la negativa en girar las partidas presupuestarias a las que obliga la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y avalada por la Justicia.

También criticó la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), la herramienta con que la Nación colaboraba con las provincias para abonar los salarios del personal del sector y que Milei suprimió apenas llegó al poder. "El Fonid es plata para los docentes, son recursos, es inversión educativa, que tiene que hacer el Gobierno nacional. Milei, la educación no es un gasto, es un derecho del pueblo argentino", continuó.

"No es que estamos defendiendo esa escuela pública que tenemos ahí, no es que estamos defendiendo ese puesto de trabajo o ese salario, estamos defendiendo un modelo de país con desarrollo, con inclusión, un país que sea para todos y nos dé dignidad a los 47 millones de argentinos", expresó.

"Estamos defendiendo un modelo de país que sea para todos", dijo Kicillof.

A la hora de marcar diferencias con el modelo libertario, el gobernador dijo: "Estamos pensando no solo cómo resistir y luchar contra las ultraderechas, sino también qué ofrecerle a nuestro pueblo como alternativa".

Y cuestionó a Milei por el encuentro en la Casa Rosada con Peter Thiel, el magnate que desarrolló una plataforma que analiza datos de vigilancia con inteligencia artificial para organizar ataques militares. "Estaba reunido con un multimillonario norteamericano. Nunca lo vimos pisar una escuela púbica. Le diría al Presidente: menos escuela austríaca y más escuela pública argentina", ironizó.



