El gobernador bonaerense Axel Kicillof sostuvo hoy que "estamos en una etapa de crecimiento más veloz de contagios" por coronavirus y adelantó que "seguro que entramos en una etapa de revisión" del aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar la propagación de la enfermedad.



"No autorizamos más actividades sino al revés. Crecen los contagios y no hay más flexibilización; hay menos porque tenemos que cuidar a todo el mundo", dijo el mandatario provincial en una rueda de prensa en la sede de la Gobernación.

.

Kicillof también advirtió que "hay que ser prudentes" porque la cantidad de contagios por coronavirus en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) "está creciendo" en los últimos días y dijo que "no se puede actuar como niños caprichosos" frente al virus.



"Si no tomamos medidas necesarias de aislamiento, si nos relajamos y bajamos los brazos, no importa qué hayamos hecho para preparar el sistema de salud, nada alcanzará", sostuvo el mandatario provincial al hablar en la Gobernación, donde anunció medidas de ayuda financiera destinada a clínicas privadas.

“En la provincia de Buenos Aires tendremos que ir acostumbrándonos a esta situación de flexibilizar y endurecer. Entramos en una etapa de crecimiento más veloz de los contagios y respetamos el criterio de no autorizar más actividades y la circulación”, señaló el gobernador.

Nuevo reporte oficial en la Provincia

Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 9.590 tras confirmarse esta mañana 545 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informaron fuentes oficiales.



El Ministerio de Salud provincial, a cargo de Daniel Gollán, precisó que hay 122 pacientes en terapia intensiva; en tanto unas 2.036 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. Además, la cartera sanitaria reportó que en el territorio bonaerense fallecieron 304 personas desde la llegada de la pandemia al país, en marzo pasado.



Sobre el total de casos, el 46,7% son contagios comunitarios, 20,2% fueron por contacto estrecho con casos confirmados, el 18,7% está en investigación la causa, el 11,6% son trabajadores de salud y el 2,7% son casos importados, indica el informe oficial.