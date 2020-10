Los casos promedio diarios de coronavirus se triplicaron en el interior desde fines de agosto, mientras que en la región del AMBA cayeron casi 50% en el mismo periodo.

El dato que dio el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán en la habitual conferencia de prensa de los lunes grafica con claridad el escenario de la provincia de Buenos Aires. En ese reporte, la progresión del mapa provincial también certifica que los casos estallaron en casi todas las localidades.

Como Alberto Fernández con los gobernadores, también Kicillof negocia con los intendentes las medidas para sostener al sistema sanitario.

Este fin de semana termina esta etapa de la cuarentena, y el foco está puesto sobre el interior. Por eso, mientras el conurbano tiene ya anunciada y confirmada las próximas aperturas, el gobernador busca especialmente escuchar a los dirigentes más complicados por el avance del virus.

Antes, repasó con especialistas què acciones se pueden recomendar y tomar en esos distritos. De ahí que el mandatario provincial separará el largo encuentro con los alcaldes en varios tramos. Primero será el turno del interior, en un diálogo que incluirá varios aspectos.

Por un lado, la solidaridad entre dirigentes para aprovechar el sistema sanitario. Ya se registraron varios cruces, por diferencias políticas o gestión de los cierres, y buscan que eso no afecte a los pacientes.

También, y más importante, atender las necesidades financieras. Ambulancias que funcionen, hospitales equipados, personal médico. Y el impacto del parate en algunos distritos. No falta mucho para fin de año, y el pago de aguinaldos y las negociaciones salariales ya están en las agendas municipales.