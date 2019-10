El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, participó junto a Sergio Massa, de un encuentro en la localidad bonarense de Junin en apoyo a la candidatura a intendente de Mario Meoni.

Allí, el ex ministro de Economía advirtió: "Quedan pocos días para las elecciones y en estos pocos días nos van a tirar con todo, nos van a acusar de todo". Más tarde, Kicillof enfatizó: "A este Gobierno ya no se le cree más".



Además, aprovechó la oportunidad para emitir opinión sobre las acusaciones de Mauricio Macri, quien dijo (durante el debate presidencial celebrado el pasado domingo en Santa Fe) que de llegar a la gobernación, "Kicillof va a poner una narco-capacitación en las escuelas”, y aseguró que no va a responder a lo que calificó como "una campaña sucia".



Y luego añadió: "Nos provocan para que estemos a la defensiva y perdamos el tiempo". En esta línea, subrayó: "Como la economía anda mal, como no cumplieron nada, como no hicieron nada de lo prometido, por eso en las urnas le dijeron basta a una política que se ocupó durante la campaña del 2015 a prometer, a prometer y a prometer una mentira tras otras".

En el mismo acto, y retomó el discurso de campaño y dijo: "Para llegar al 27 juntemos, no solo más votos, sino más voluntades, más fuerza, más energía, más ganas".

Por su parte, Massa expresó que le pidió a Macri que "en la gira despedida que está haciendo por la Argentina en lugar de difamar a los candidatos que se fije en el desastre que está dejando".

Y más tarde comentó: "La verdad que ese "Vamos a volver" que cantan en las calles, en los actos, en las reuniones, tiene un compromiso de cada uno de nosotros. Ayer, mientras había alguien mostrándole a los argentinos cómo poner de pie a la Argentina, que desnudaba las mentiras de este presidente que se va, había un presidente candidato atacando, agrediendo, haciendo campaña sucia, difamando a nuestro candidato a gobernador Axel Kicillof".