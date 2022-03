"Este proyecto propone generar instrumentos para saber quién se llevó esos recursos y cómo recuperarlos", aseguró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, este mediodía al defender la iniciativa que impulsa el Frente de Todos (FDT) en el Congreso para crear crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" compuesto pro un aporte especial de emergencia de aquellas personas que tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco. Ante los cuestionamientos de dirigentes de Juntos por el Cambio, sostuvo: "Parece más una maniobra de encubrimiento que de crítica".

Al finalizar la reunión de. Consejo Federal de Seguridad que tuvo lugar en el CCK y de la que participaron el presidente Alberto Fernández y casi todos los gobernadores del país, Kicillof fue consultado sobre el proyecto presentado por el bloque de senadores nacionales del FDT que propone un aporte que, según se comunicó oficialmente, "no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero".



Los alcanzados por esta iniciativa deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.

Al conocerse la iniciativa de los senadores que reponden a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes de Juntos por el Cambio la tildaron de "inviable" e "incumplible".

Kicillof pidió "colaboración" a la oposición. "Vi las declaraciones de ayer, parecía de gente más cercana al problema que a la solución. Todo lo que puedan colaborar, que aporten porque sino parece más una maniobra de encubrimiento que de crítica", concluyó.

¿Qué dijo Kicillof del proyecto para pagar la deuda con el FMI con dinero de la evasión?

El gobernador bonaerense consideró hoy "la plata que se llevaron de forma ilegal debe volver al país para pagarle la deuda al FMI" al respaldar el proyecto



En declaraciones a la prensa, el gobernador manifestó que apoya "completamente" el espíritu de la iniciativa, a la que calificó de "muy acertada y adecuada porque durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri se dio un proceso de endeudamiento y fuga de capitales".

"Ese endeudamiento incluyó el crédito más grande de la historia del FMI para la Argentina. Se fugaron de la Argentina 86.000 millones de dólares. Es una cantidad inédita. Este proyecto propone poner una penalidad para recuperar los recursos de la evasión tributaria", subrayó.



En ese marco, añadió que "cuando los capitales salen, quedan en muy pocas manos; pero cuando la deuda se paga la pagamos todos" y estimó que "esos recursos no están porque se la llevaron sin invertir ni en obras, ni en infraestructura, ni en mejores condiciones sociales, escuelas, ni hospitales".



Sostuvo, en ese sentido, que "los dólares que salieron están en algún lado, tenemos que encontrar qué parte de ellos se fueron en operaciones ilícitas como evasión tributaria, que es un delito, y recuperarlos".



Enfatizó en ese contexto que "en Argentina tenemos una larga historia de aplicar las recetas del Fondo e irse a la banquina, entonces se debe plantear que el FMI ayude a buscar esos recursos que pusieron ellos contra su propio estatuto, que dice que la plata que aportan los países, no se puede ir a través de salida masiva de capitales".

Kicillof opinó que "ahora se está discutiendo cómo se hace con un acuerdo imposible de pagar para que no nos funda este año" y pidió que no se invisibilice "a dónde fue a parar esa guita".



"Macri armó un enorme conducto para que entrara la plata por un lado y se fuera por el otro. Una parte importante salió ilegalmente del país, entonces hay que ir a buscar esos recursos. Hay diferentes instrumentos. Como hay mecanismos muy sofisticados para fugar, se habla de 240.000 millones de dólares en negro. Hay que apuntar a recuperar lo más posible", continuó.



A la vez, recalcó que "en el proyecto serio se le dan nuevo mecanismos e instrumentos penales a la Justicia para poder acceder", aclaró que "esto permitirá, a través de procedimientos muy precisos y confidenciales, transparentar operaciones que hoy son oscuras, opacas e ilegales".



El economista reflexionó que "por eso se constituye una cuenta especial donde esos recursos irán a alimentar el pago al FMI" y evaluó que "si esto no es exitoso, hay que seguir buscando instrumentos porque los fondos que puso el FMI se fueron en la fuga de capitales".



Finalmente, aseguró que en la iniciativa "se menciona pedir colaboración del FMI porque éste habla también de mecanismos que mejoren la recaudación, que impidan la evasión y estas cuestiones financieras" y añadió: "creo que el Fondo está interesado en que la arquitectura financiera mundial impida estas operaciones".