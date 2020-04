Por Roberto Di Sandro y Jorge Cicuttin

Las reuniones en Casa de Gobierno y en la Quinta de Olivos son extensas y continuas. A la noche, tras un largo encuentro con otros ministros para definir las nuevas medidas a tomar en medio de la pandemia, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió en su despacho a Crónica y le señaló que “lamentablemente esto va a ser largo, la Argentina tienen que saber que estamos en un proceso que va a ser largo, porque así es en el mundo”. La ayuda a las pequeñas empresas, el estado del sistema de salud, el pago de salarios, el aumento de precios y cómo quedará la situación del país cuando pase la pandemia son algunos de los temas que Cafiero desarrolló en esta entrevista.

- Apenas cumplido un mes de las medidas de aislamiento, ¿cómo estamos?

- Preparados. En todo este tiempo el sistema de salud se preparó. Se trabajó mucho en un aspecto central en una pandemia que es concientizar a la gente. Y aquí se ha hecho un trabajo excepcional y no solo por parte del gobierno nacional sino de los gobiernos provinciales y de la Ciudad. Se han concientizado hábitos de distanciamiento en la sociedad y eso es clave, porque este es un virus que contagió mucho, pero que si nos mantenemos a distancia no lo hace. Si me cuido y cuido al otro no nos contagiamos. Y aquí se ha hecho una tarea de mucha docencia con la sociedad y la sociedad ha respondido. No podríamos haber llegado a esta situación si los argentinos no hubieran estado verdaderamente comprometidos. Y esto hay que reconocerlo porque ha sido y sigue siendo un esfuerzo muy grande.

- La sociedad esto lo reconoce, y también se ve una unidad de muchos sectores frente al problema

-Es cierto. Hay una gran unidad nacional respecto de la pandemia. Hay una idea generalizada de que este es un virus que ataca a ricos y a pobres, al que votó a Mauricio Macri y al que votó a Alberto Fernández, ataca a cualquier lado de la grieta, porque este virus no hace distinciones. Y fue efectivo, porque claramente nosotros hemos logrado aplanar la curva de casos, hemos ralentizado la velocidad del virus. Eso ha dado tiempo para preparar el sistema de salud y mejorar nuestros hábitos de higiene personal. Realmente nos lleva a poder enfrentar mucho mejor esta situación.

Las medidas económicas

- Desde algunos sectores se entiende que hay una grieta entre las necesidades de la salud y las necesidades económicas

- Nosotros no caemos en esta falsa dicotomía que hay que elegir entre la salud y la economía. Elegimos las dos cosas, porque tenemos una política para trabajar la situación de la pandemia desde el punto de vista sanitario y a la vez hemos desarrollado herramientas para trabajar sobre una compleja situación económica. Tenemos un conocimiento detallado de la situación de nuestras familias, de los comercios, de las Pymes, tenemos pleno conocimiento de eso, por eso hemos sacado una batería de herramientas y políticas públicas para aliviar la carga que tiene la pandemia y las situaciones sanitarias sobre una situación económica que apremia.

- Apremiante es la palabra

- Sí, es así. Por eso hemos trabajado sobre dos ejes, el primero y más urgente, para aquellos que la pasan muy mal hemos hecho un aporte extraordinario a la Asignación Universal por Hijo, hemos sacado bonos para los jubilados de la mínima, a quienes cobran el salario social complementario, hemos también trabajado en un nuevo ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos a ocho millones de argentinos, ya lo han cobrado la mitad y lo van a seguir cobrando. Pero no nos hemos olvidado de nuestra clase media, por eso hemos lanzado créditos a tasa cero. Acá una aclaración, los bancos prestan a la misma tasa, el subsidio de ese crédito y su garantía lo da el Estado nacional.

Los préstamos bancarios

- Ya que nombra los bancos, este sector, que ha ganado mucho dinero en los últimos años, parece no estar acompañando como corresponde el esfuerzo de empresas y la sociedad en general

- Nosotros tenemos la herramienta para forzar a que eso ocurra y lo estamos haciendo. Por eso hemos sacado créditos a Pymes para que puedan pagar los sueldos, también los dirigidos a monotributistas y autónomos de todas las categorías, este es un sector de la sociedad a la que el Presidente nos pidió atender y hasta ahora no habíamos podido llegar y con esta herramienta lo estamos haciendo. Es un crédito a tasa subsidiada que se empieza a pagar en seis meses, con una cuota fija, donde apuntamos que sea directamente a la tarjeta de crédito para que lo pueda gastar con naturalidad. Es decir hay herramientas para el ciudadano, hay herramientas para el consumidor, las hay para nuestras empresas y nuestras Pymes.

Aumentos de precios

- Lo que ocurre también es que los precios están aumentando permanentemente, ¿cómo luchan contra eso?

- Yo conozco esa situación porque hago las compras como todos los argentinos, conozco esas avivadas. Tenemos herramientas de fiscalización y la AFIP ha fiscalizado y castigado, y ha cerrado mayoristas, supermercados, comercios de barrios por ese comportamiento especulativo. Lo que necesitamos es que los argentinos y las argentinas tomen como bandera la defensa de los precios. Nosotros hemos sacado un listado con más de 5.000 productos con precios máximos. Esos productos tienen un precio establecido por el Estado y necesitamos que a quienes no cumplan los denuncien, porque ahí le vamos a caer con todo el peso del Estado. La especulación sobre los precios es algo que el Presidente ha marcado como una gran falla en esta ética de la solidaridad que debemos de tener todos.

- ¿Y en el tema de la ayuda para pagar salarios?

- Hemos desarrollado lo que es la asistencia al trabajo y a la producción. El Estado nacional se hace cargo del 50 por ciento del salario de los trabajadores, además les bajamos las contribuciones patronales que se tenían que abonar en este tiempo. De las 400.000 empresas que se anotaron en la AFIP, la mitad ya cuenta con el beneficio. Esto quiere decir que hay dos millones de trabajadores que van a tener la mitad del salario pagado por el Estado nacional. Todos estos paquetes de medidas representan, desde marzo hasta acá, una inversión de tres puntos del PBI, casi 900.000 millones de pesos. Acá hay decisión política, este es un Gobierno que toma la problemática de la salud y las que se derraman a partir de esta cuestión de la pandemia y trabaja con mucha convicción.

La nueva etapa de la cuarentena

- ¿Cómo sigue esta nueva etapa de la cuarentena focalizada desde el lunes?

- Hay etapas, debemos pensar esto como algo dinámico, que se va modificando permanentemente. En el mundo es así, quienes han abierto muy rápido los aislamientos después los tienen que volver a cerrar con consecuencias mayúsculas. Vamos a seguir focalizando a medida que vamos teniendo parámetros específicos a partir de una multiplicidad de variables como la velocidad de contagio, si en una zona específica hay circulación viral, hay muchos lugares en la Argentina donde no ha habido casos, cuántas camas de terapia intensiva tenemos ocupadas, cuántos respiradores hay. A partir de estas variables que estamos permanentemente siguiendo vamos identificando sectores que pueden ir reanudando sus actividades.

- ¿Pero cuánto tiempos se puede extender esto?

- Nosotros vamos haciendo un estudio diario de cómo se va comportando la pandemia en general. No vamos a ponerle fecha, lo que sí hay que saber que esto va a ser largo y que nosotros vamos a ir administrando sectores y focalizando geografías en nuestro país, a partir de eso vamos a ir viendo cómo se comporta el virus. Lamentablemente esto va a ser largo, la Argentina tienen que saber que estamos en un proceso que va a ser largo, porque así es en el mundo.

Argentina después de la pandemia

- Pensando en cuando pase la pandemia, va a ser un mundo distinto, un país distinto. ¿Cómo lo piensa?

- Nosotros nos preparamos para trabajar fuertemente para el día después con un equipo con el que no solo trabajamos sobre la reactivación de la economía sino también en cuestiones sociales. Acá va a haber comportamientos que van a continuar, como el distanciamiento social que seguirá por un tiempo, nosotros tenemos que tener bien presente de qué modo y con qué resortes vamos a dinamizar la economía cuando podamos volver a la normalidad si es que existe una tal normalidad.

- ¿Y el tema de la deuda?

- Los pagos al Fondo Monetario no están hoy en el centro de la discusión de lo que es la deuda pública. Por el ciclo de vencimientos hoy nos focalizamos en los tenedores privados. Pero la mirada es una mirada general de todo lo que es la deuda pública y necesitamos que se negocie en un marco general donde se entienda que la Argentina necesita tiempo para crecer y tener los recursos para pagar su deuda, pero eso no se puede hacer a partir de un ajuste o a partir de las penurias de un pueblo que ya ha padecido demasiado.

- ¿El impuesto a las grandes fortunas se pondrá en práctica?

- El proyecto de ley para aplicar un tributo a las grandes fortunas es una discusión que el Congreso está buscando dar. Nosotros tenemos expectativas de que eso resulte. Pensamos que estamos transitando un momento excepcional y para estos momentos necesitamos esfuerzos excepcionales.

- ¿Cuáles son las medidas cercanas?

- Tenemos que ir midiendo cada medida que tomamos, porque los mínimos detalles son centrales. Es la dinámica que tiene este momento. Vemos que hay zonas en las que podemos reanudar actividades, hay trabajos que con ciertos protocolos pueden recomenzar. Por ejemplo la obra privada en la provincia de Santa Cruz, que lo ha solicitado. Hasta aquí habíamos autorizado la obra pública, pero hay provincias como Salta, Entre Ríos, Misiones, San Juan, que han presentado su protocolo, sus acuerdos con el sector empresario, con los trabajadores, y nosotros lo analizamos y lo validamos. Hay actividades que de a poco se van a ir reanudando.