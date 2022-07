En el actual contexto de fuerre suba de precios, en especial los de la canasta básica, ya que son los que más consume la clase trabajadora, en la Confederación General del Trabajo (CGT) ya está decdida la realizacion de una masiva marcha por las calles de Buenos Aires para expresarle el descontento tanto a los empresarios formadores de precios como también al Gobierno nacional, a poco de la asunción de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis.

Al menos seis dirigentes de la conducción de la CGT ya están de acuerdo con llevar adelante esa protesta y este jueves se reunirán con el resto del cuerpo para establecer cómo será. Todo indica que recién se efectuará a principios de agosto, y que la idea es realizar una marcha entre Plaza de Mayo y Plaza Congreso. En principio, no se montaría escenario ni habría oradores.

Contra los formadores de precios

Al ser consultado por este tema, el cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña, apuntó contra los formadores de precios por no dejar "que crezcan los salarios". En diálogo con radio el Destape, el dirigente refirió que “hay gente del poder económico concentrado que no quiere que la gente esté bien, porque ellos no lo necesitan”.

En ese sentido, Acuña marcó la necesidad de hacer "algo en función de defender la democracia" y afirmó que "lnos reuniremos todos los sectores y decidiremos qué hacer contra los sectores concentrados".

“En la CGT no se habló de paro, se habla de una gran movilización. Los legisladores también se tienen que poner en contra de los formadores de precios. Unidad en favor del pueblo argentino.. Los que generan inflación son los formadores de precios", agregó.

Por su palo, el titular del gremio de los Canillitas, Omar Plaini, consideró que la CGT "tiene que aplicar su capacidad de movilización hacia los especuladores de precios", y consideró que la ministra Batakis dio "un mensaje de tranquilidad ante un intento de corrida cambiaria" cuando hizo anuncios esta semana.

"Nuestra capacidad de movilización la tenemos que aplicar hacia los especuladores de precios. Hay que mostrarles a los sectores concentrados de la economía que hay trabajadores que no llegan a fin de mes por la inflación”, sostuvo Plaini en declaraciones a radio Delta.

Reclamo de aumento generalizado por decreto

El también secretario de políticas económicas y sociales de la CGT aseguró que en el seno de la central obrera “ya no creemos que las paritarias sean lo único que necesitamos los trabajadores; ahora la CGT plantea un aumento generalizado por decreto” y evaluó además que los gremios “deben ser la punta de lanza de los reclamos”.

Cabe señalar que el 26 de julio, la CGT ya tiene previsto realizar un acto ante la sede de Azopardo 802 para conmemorar el 70° aniversario del fallecimiento de Eva Perón. En esa oportunidad sí se prevé que haya oradores y se convocatrá a la militancia partidaria del justicialismo. Seguramente será también una preparación con vistas a la movilización de agosto.