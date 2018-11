Un militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular ( CTEP) fue asesinado en la madrugada de este jueves en medio de disturbios en una toma de tierras en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza.

La organización social responsabilizó a la Policía provincial por el hecho, aunque la fuerza de seguridad aseguró que "no fue una bala" lo que mató al hombre de 36 años.

De acuerdo con la CTEP, en medio de los forcejeos, los uniformados "fusilaron en el suelo" a uno de sus manifestantes, identificado como Rodolfo Orellana, de Villa Celina. En las redes sociales difundieron imágenes del hombre ya mortalmente herido y ensangrentado, mientras sus compañeros intentaban reanimarlo sin éxito.

La causa por "averiguación de causales de muerte" es tramitada por la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Jorge Yametti. Mientras el ministerio de Seguridad asegura que la herida que le causó la muerte a Orellana fue producto de un arma punzante y no un disparo, desde la CTEP afirman que hay "informes falsos".

La CTEP aseguró que a Orellana la policía lo fusiló en el suelo.

El informe médico del cadáver indicaría "que en las placas de abdomen, tórax y cráneo no se observa ningún proyectil alojado", señalaron fuentes oficiales, las que resaltaron que las heridas en el cuerpo no presentan "orificio de salida", por lo que "no fue una bala" lo que causó la muerte del militante.

Durante la tarde, en una conferencia de prensa en la sede de la organización, Lito Borello, uno de los dirigentes relató que llegaron al predio durante la madrugada, con la intención de ocupar esas "tierras fiscales". Las circunstancias sobre cómo empezó el enfrentamiento no están claras, pero aseguran que fue una efectivo policial la que abrió fuego sobre Orellana, estando este en el piso.

En la conferencia estuvo el líder de la CTEP Juan Grabois, junto a referentes gremiales de la CTA como Oscar de Isasi, de ATE provincia de Buenos Aires, o el diputado Horacio Pietragalla, quienes respaldaron la denuncia y pidieron "terminar con la violencia estatal hacia los movimientos sociales".

"Mientras en los barrios los compañeros y compañeras luchamos contra las políticas de hambre de este Gobierno, la Policía de Macri y Bullrich se dedica a asesinar a nuestros compañeros y compañeras", señaló el movimiento a través de un comunicado.