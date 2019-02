El gobierno de La Rioja informó este martes que desdoblará las elecciones provinciales de las nacionales y tendrá sus comicios el 12 de mayo para elegir gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes, viceintendentes y concejales.



Así lo estableció el decreto provincial 86 firmado por el gobernador Sergio Casas, que llamó a los partidos políticos reconocidos de La Rioja, ya sean del orden provincial o departamental, a "activar los mecanismos de selección interna de modo que permitan la oportuna presentación de candidatos a la elección convocada, garantizando la igualdad real de oportunidades prevista en el artículo 81 de la Constitución Provincial".

Este llamado está fundamentado en el artículo 141 de la Ley Electoral Provincial que establece expresamente que "la Función Ejecutiva Provincial convocará simultáneamente a elecciones provinciales y municipales".



En los considerandos del decreto firmado por Casas se indicó que se convoca a elecciones provinciales y municipales "con la antelación necesaria" ya que a fin de año concluyen los mandatos vigentes de los cargos electivos.



La ley electoral provincial dice que "la convocatoria debe efectuarse con una antelación mínima de 90 días a la fecha del comicio y se debe fijar fecha de elección, clase y número de cargos a cubrir, período por el que se elige, número de candidatos que se votan y la indicación del sistema electoral aplicable", según consta en el decreto.



La Rioja elegirá el 12 de mayo gobernador y vice gobernador, 18 diputados titulares con sus suplentes, intendentes y viceintendentes de sus 18 departamentos, y concejales con sus respectivos suplentes.



En lo que respecta a las elecciones internas, los referentes de los dos partidos mayoritarios, Cambiemos y el Partido Justicialista, ya han anticipado que no tendrán.



En el caso del Partido Justicialista, si la Corte Suprema no invalida la enmienda a su Constitución y Casas puede ser reelecto gobernador, el PJ no tendría elecciones internas.



Cambiemos en La Rioja tampoco irá a elecciones internas, según expresaron sus máximos referentes, y el actual senador Julio Martínez se perfila como el candidato a pesar de los peronistas disidentes que integran este espacio, que quieren postular a un candidato propio.