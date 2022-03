La Rioja tendrá lista la primera producción de aceite de cannabis medicinal, la cual es elaborada por la empresa estatal Agrogenética Riojana, hasta el momento solo hay un emprendimiento en el país.



Benjamín Enrici, gerente de la empresa estatal que lleva adelante este emprendimiento en Anguinán, departamento Chilecito, declaró que “Agrogenética Riojana tendrá listo dentro en los próximos meses de este año el primer aceite de cannabis medicinal. Será el segundo en el país y su producción apunta a resolver “un problema de salud pública”.



Luego de obtener los permisos correspondientes, la empresa realizó siembra escalonada entre octubre y diciembre del año pasado de entre 8.000 y 10.000 plantas.



A mediados de febrero se inició la cosecha que será escalonada, "el producto, o sea la flor que se obtenga, junto a la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) y el laboratorio de Ambiente de La Rioja, vamos a hacer la extracción de un aceite rico en CBD que la medicina necesita”, describió Enrici.



Además, explico que será el primer aceite de cannabis riojano elaborado por una empresa estatal y el segundo aceite en la Argentina. El primero se obtuvo el año pasado producido en Jujuy. En esta etapa trabajan 15 personas que llevan adelante la investigación y para la cosecha la empresa sumaría 20 más.



El Ministerio de Salud de la Nación aprobó el proyecto de Agrogenética de acuerdo con la ley 27.350 que establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. La Rioja, por medio de la ley 10.005, sancionada en el 2017, adhirió a la ley nacional y la autoridad de aplicación de la normativa en la provincia es el Ministerio de Salud.



En este sentido, el plan provincial también establece la modalidad de distribución. Por un lado, a través de un programa del Ministerio de Salud Pública que incluirá a pacientes que lo necesiten y estén inscriptos en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) de nivel nacional.



Por otro lado para todos los pacientes de La Rioja que tengan indicación médica de tratamiento con cannabis, el aceite producido por Agrogenética estará disponible en las farmacias de la provincia, según anunció el titular de la empresa, es decir cualquiera que tenga una necesidad de uso medicinal estará habilitado para comprar el producto en el terriorio provincial.



Si bien no trascendió el precio del aceite en farmacias, Enrici aseguró que, al ser “una política de salud pública” el precio será “accesible”, lo que permita cubrir la producción, y habrá entrega gratuita a aquellas personas registradas en el programa nacional. Buscamos reemplazar un mercado negro que hoy no ofrece en La Rioja ni calidad, ni precio. Queremos poner un producto de calidad.



Con gran Inversión del Gobierno provincial

La empresa recibe gran aporte del capital del gobierno provincial en donde 16 millones de pesos son destinados a la infraestructura de seguridad para el cultivo y 24 millones para compra de equipamiento para la extracción y para la segunda etapa que es la producción del aceite.



Por otro por medio del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación recibió un aporte no reembolsable de 14 millones de pesos, de los cuales, ya se enviaron 5 millones para su ejecución.



Centro de referencia con perspectiva de desarrollo industrial

Agrogenética trabaja por otra parte en la caracterización de variedades, es decir, estudia las que mejor se adaptan al clima de La Rioja.



“Hacemos un seguimiento basado en parámetros agronómicos y parámetros de calidad de los cannabinoides y en función de eso, estamos trabajando en un proyecto de desarrollo industrial para que La Rioja genere productos de exportación y por ello nos estamos asesorando con una consultora de España para poder tener productos bajo normativa internacional y poder exportarlos”, comentó Enrici y se mostró confiado en la sanción a nivel nacional de la ley de cannabis industrial (con media sanción) que “va a permitir la explotación del cannabis como un negocio”.



“Además de la caracterización estamos involucrando al sector privado para que la industria del cannabis se desarrolle en La Rioja de manera estratégica, es decir, con la mayor cantidad de actores en la cadena de valor y ya estamos contactando con empresarios de otros rubros que se involucren para hacer cultivos experimentales. Estamos a la vanguardia en la Argentina”, aseguró.



En otro punto se infromo que en este 2022 lanzarán junto a la Universidad de Chilecito (UNdeC) la primera diplomatura en cultivo y extracción y sumarán una nueva opción dentro del sector turístico de La Rioja, para lo cual se tendrá como opción en sus oficinas de información turística la visita a la granja de cannabis. “Será no solo para los turistas que transitan la Ruta Nacional Nº 40 (locación donde está el cultivo) sino para que todos los turistas tengan la oportunidad de visitar e informarse del proyecto”, concluyó Enrici.