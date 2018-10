Por Gabriel Arias

Varias agrupaciones nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM) se movilizan desde las puertas del Congreso Nacional hacia la Secretaría de Trabajo, para entregarle al ministro de dicha cartera, Jorge Triaca, un petitorio firmado por varios secretarios de dicho gremio en el cual "exigen la reapertura de la paritarias, para equipararlas con la inflación".

Con banderas, bombos y panfletos, los trabajadores metalúrgicos hicieron base frente al Congreso para luego partir cerca de las 14 hs. hacia la sede de la cartera laboral (sita en la avenida Alem al 600), donde el secretario general de la UOM, Antonio Caló, le entregará en mano a Jorge Triaca un escrito firmado por varios dirigentes de dicho gremio.

Caló se reunirá con Triaca. (Rubén Paredes-Crónica)

Caló le comentó a Crónica que "tenemos que pedir la apertura de paritarias ya que estamos discutiendo hace rato con los empresarios, y habíamos llegado a un acuerdo del 5 por ciento para septiembre, además de seguir discutiendo por los otros meses y agregar la inflación que da el INDEC a los salarios, para que no pierda poder adquisitivo. Hicimos dos reuniones y los empresarios dijeron que no iban a discutir más hasta diciembre, que es donde está la cláusula de revisión. Entendemos que no podemos llegar a diciembre con este salario que tenemos, ya que no alcanza para vivir 15 días, por eso, resolvimos con los secretarios generales y nacionales hacer esta marcha y llevar un petitorio al ministro de Trabajo (Jorge Triaca) para la reapertura de paritarias".



Si bien se habló en un principio de un aumento del 15% en tres cuotas (septiembre, octubre y noviembre), este número no parece convencer a los metalúrgicos, ya que según Caló "queremos cubrir la inflación. Hicimos una propuesta a los empresarios para ir cubriendo el 5 por ciento por mes para ver si llegábamos a cubrir el 42 o 45 por ciento de inflación que dice el gobierno, y dicen que no pueden. Vamos por la parte legal, por eso pedimos el acompañamiento en esta marcha, por el salario de los trabajadores y para que el Ministerio haga la reapertura por ley y ahí discutiremos los porcentajes que estamos buscando".

Consultado sobre la situación de su sector: Caló argumentó que "cuando me hice cargo de la UOM, empecé con 60 mil trabajadores, llegué a tener 240 mil y desde el 2015 hasta ahora perdí 40 mil puestos de trabajo, además sólo este año tuvimos 10 mil suspendidos y perdimos 3 mil puestos. En todos los gremios industriales con estas políticas que implementó el gobierno, de una recesión que no la van a poder manejar, tenemos que estar pidiendo la apertura de paritarias y los puestos de trabajo".