La investigación sobre el fiscal Carlos Stornelli por presunto espionaje ilegal y extorsión sumó un nuevo capítulo luego de que el suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone declare ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla.

En las casi ocho horas que duró la indagatoria, contó el encuentro que tuvo con Stornelli cuando declaró en Comodoro Py ante la fiscal Alejandra Magnano luego de la detención de D'Alessio. Allí Stornelli le preguntó sobre su relación con el falso abogado y desde cuando lo conocía. "Sí, a mí me embaucó o cagó", recordó que le dijo Stornelli, quien luego le preguntó si D´Alessio le dijo desde cuándo lo conocía a él.

Bidone le respondió que D'Alessio le había dicho que se conocían "desde la causa del gas licuado". "Stornelli me dijo `yo lo conozco hace dos o tres meses nada más', como contradiciendo esa afirmación", destacó Bidone.

Según consta en la declaración del suspendido fiscal, "Stornelli se retiró, fue a hablar con la doctora Mangano para que me reciba, volvió a los pocos minutos y antes de yo salir de su despacho me hizo una referencia que me llamó la atención y por eso la quiero manifestar. Me hizo un gesto como inclinando la cabeza de un lado a otro y me dijo 'fijate si no te preguntan desde cuándo me conocía, por ahí no hace falta que lo digas'. Yo me quedé sorprendido porque no tenía un grado de confianza para el me dijese algo así".

En otro orden, Bidone también apuntó contra Elisa Carrió. Aseguró que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le infiltró a D´Alessio luego de una reunión que mantuvo con los titulares del organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y que el falso abogado buscó direccionar la causa por el tráfico ilegal de efedrina contra el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández por indicación de la diputada.

"D´Alessio insistía, según él a pedido de Carrió, que involucrara en los hechos del tráfico ilegal de efedrina a Aníbal Fernández", recordó Bidone quien, según contó al investigar la causa del Triple Crimen de General Rodríguez "incomodó" a algunas personas de la AFI que son "las que terminan" infiltrándolo a D ´Alessio y en base a ello justificó que le compartió información sensible de distintos expedientes sin conocer que el operador judicial utilizaba esos datos para extorsionar.

"Me dijeron que contara con la colaboración de la agencia. En el mes de junio, sin yo haber llamado o convocado a nadie, aparece (el detenido espía) Rolando Barreiro diciendo que lo había enviado la AFI para colaborar. Hoy estoy convencido de que su única intención era meterlo o introducirlo a D´Alessio", expresó Bidone.

Ahora, Ramos Padilla tiene diez días para definir la situación procesal de Bidone en la causa por presunto espionaje y extorsión que actualmente tiene cuatro detenidos.