María Paz Etchecopar, hija del Baby Etchecopar, no tiene un alto perfil en los medios, sin embargo sorprendió al ambiente al revelar que quiere incursionar en la política

“No soy tan distinta a mi padre, tengo carácter fuerte. No descarto los medios, la verdad es que es algo que me encanta. De hecho, llegué a la política a través de los medios", afirmó durante su visita al programa Los Ángeles de la Mañana.

"Mi viejo arrancó desde que yo era muy chiquita, medio que me crié en este ambiente. Yo siempre fui muy comprometida. Amaba a los animales y un día se me ocurrió hacer un programa de ecología a los ocho años. Ahí empecé. Y después, uno se empieza a cuestionar y empiezan a pasar cosas en la vida”, explicó Etchecopar.

Además, contó detalles del bullying que sufrió en su adolescencia. “Yo empecé con un problema de alimentación por un tema de bullying, un tema importante para hablar, porque hay muchos chicos que mueren por esto", afirmó

"Yo era rellenita y me decían: ‘Vaca, gorda’. Empecé con anorexia porque quería bajar de peso, me quería ver linda, me sentía acomplejada. De la anorexia pasé a la bulimia, uno llena un vacío. Soy muy sensible, sentía que muchas cosas de la vida no me las bancaba, veía todo muy cruel. Estuve así hasta el tiroteo, cuando quedé embarazada”, precisó.

Fue entonces que María Paz recordó el dramático episodio que afrontó su familia, cuando en marzo de 2012, tres personas secuestraron a su hermano Federico en la calle y lo llevaron a la casa de San Isidro donde estaba toda su familia. Durante el hecho resultó herido el joven, Baby y uno de los delincuentes por el intercambio de disparos.

En ese entonces, la Justicia dictaminó que el periodista había actuado en “legítima defensa” durante el tiroteo. “Habíamos cenado pollo al horno. Yo estaba embarazada de 6 meses, en ese momento uno saca un coraje que cree que no tiene”, describió.

Y evocó: “En ese momento sentí que se me caía todo y dije: ‘¿Qué hice hasta ahora de mi vida?’ Me replanteé mi existencia y pensé: ‘Si me matan ahora, ¿qué hice de mi vida?’ Sentía que no había hecho nada. Fue muy angustiante. Te peinaban las balas en un espacio muy chico, fueron casi 60 tiros, interminable. Eran muy violentos, me apuntaban la panza, quisieron manosearme. Mi papá pálido, mi mamá estaba paralizada”.

Su nombre comenzó a circular luego de la reunión que mantuvo con el titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. “Si mi apellido sirve, porque somos buena gente, con buena imagen, bienvenido. Somos lo más parecido a la gente que hay”, dijo María Paz Etchecopar luego de conversar sobre la situación de la provincia de Buenos Aires, de cara a las próximas elecciones legislativas.

Sobre el encuentro con el legislador, explicó que hablaron sobre las problemáticas que afectan a los argentinos, en especial a los bonaerenses. “Fui a hablar por mí, por el futuro de mi hijo, por la inseguridad, por el país”, explicó.