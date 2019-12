María Eugenia Vidal se despidió con una deuda de cuatro meses del Fondo de Reparación, que es fundamental para la subsistencia de una actividad que genera cientos de puestos de trabajo. "Intentaron ponernos de rodillas, pero seguimos de pie y con más expectativas que nunca por el gobierno que comienza y su impronta", describió Diego Quiroga, secretario general de Asociación del Personal de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina (APHARA).



La esperanza que despertó en el pueblo argentino la asunción de Alberto Fernández se vio replicada en la provincia de Buenos Aires, con la jura del gobernador Axel Kicillof. No solo en los ciudadanos y ciudadanas sino también en los diversos sectores que hacer al motor productivo del territorio bonaerense.



Entre otros, quien alzó la voz para mostrar sus expectativas es la industria hípica. En primer lugar, por la salida de un gobierno considerado como "nefasto" para la actividad, según palabras expresadas por Quiroga, secretario general de la APHARA.



"Desde el comienzo el gobierno que se fue hizo todo lo posible para poner de rodillas a la hípica y nos llevó al borde del abismo. De arranque la gobernadora Vidal tardó 6 meses en empezar a pagar lo que corresponde por la Ley de Turf. Después bajó el porcentaje al piso del 9% del Fondo e intentó directamente eliminarlo mediante un proyecto que no pudo avanzar por el apoyo de todo el arco opositor en la Legislatura bonaerense", afirmó el líder gremial.



Y, como corolario de una gestión abiertamente desinteresada de la industria, Vidal se retiró de la administración sin girar el dinero correspondiente al Fondo de Reparación, algo vital para la subsistencia de la actividad. El retraso ya lleva nada menos que 4 meses.



"Lo peor fue que, al no poder imponerse, efectuó una campaña mediática de desprestigio. Y la realidad es que la hípica no es parte del narcotráfico ni de la marginalidad y mucho menos ludopatía, sino que es una industria que da trabajo y genera divisas para el país”, agregó Quiroga.



Por eso, el dirigente se mostró entusiasmado con la asunción de Axel Kicillof, con quien se reunió en campaña y prometió apoyar a la industria hípica como el sector se merece, sin obstáculos ni condicionantes de ninguna índole. “Toda la familia del turf aguarda esperanzada que ello suceda”, concluyó Quiroga.