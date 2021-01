Como se esperaba, desde la oposición no recibieron con agrado el cierre nocturno que el gobierno hará oficial en las próximas horas. Todos los espacios de Juntos por el Cambio salieron a cuestionar la medida y a pedir que sea debatida en el Congreso.

La ex ministra de Seguridad del macrismo y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que "el toque de queda debe aprobarse en el Congreso; no es potestad de un monarca" y agregó en sus redes sociales: "¿Quiénes pagan el fracaso de la política sanitaria del Gobierno? Millones de argentinos que no pueden trabajar. ¡Otro golpe a los trabajadores!".

Una vez más, desde el arco opositor se busca instalar que se trata de un toque de queda, algo que el propio gobierno había pedido evitar por el recuerdo que trae de la dictadura, mientras el Frente de Todos habla de "restricciones nocturnas" o directamente "restricciones para circular".

En el mismo sentido se había manifestado el ex gobernador de Mendoza y actual presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien también manifestó su indignación por las restricciones nocturnas anunciadas por el Gobierno nacional. "Las medidas que tomará el gobierno de Alberto Fernández son la clara demostración del fracaso de la estrategia sanitaria. Son el tiro de gracia a la economía de los argentinos. Restringir libertades y responsabilizar al otro, kirchnerismo puro y duro", se quejó Cornejo en su cuenta de Twitter.

Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, subrayó que "el toque de queda que quiere imponer el presidente es muy peligroso" porque "permite los abusos que hemos visto por parte de las fuerzas de seguridad y de los feudales" y expresó que "prohibir no es la solución" sino "testear y protocolos".

Desde Pinamar, se sumó al debate el intendente Martín Yeza, también del partido opositor: "Vamos a tener que hacer efectiva la medida del Presidente. Nos escuchó a todos, espero que la medida tenga los resultados que desean. En términos económicos, una parte de Pinamar, sobre todo la gastronomía y los bares, seguro padecerán el impacto de este toque sanitario", dijo Yeza al portal del diario La Nación.