Los bloques opositores de la Cámara de Diputados presentaron este martes un pedido de sesión especial para el próximo jueves 18, a fin de debatir los proyectos de derogación de la resolución que impuso el pago de una cuota extraordinaria a las facturas de gas, para compensar a las empresas por la devolución del peso.



La solicitud fue realizada por la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, y acompañada por diputados del Frente para la Victoria, de Argentina Federal, del Movimiento Evita, de Compromiso Federal y del Partido Socialista de los Trabajadores.

La cantidad de bancadas que se unieron le garantizan a la oposición poder conseguir el quórum reglamentario para sesionar, ya que reúnen al menos 129 legisladores, y pone al oficialismo en la difícil situación de tener que trabar el tratamiento del proyecto, debido a que habrá dictamen, con lo cual la oposición no conseguirá los dos tercios.

El temario de la sesión, prevista para las 11.30 horas, incluye además los pedidos de interpelación al secretario de Energía Javier Iguacel; al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; y del titular de Enargas, Mauricio Roitman, para que expliquen la medida.



El Gobierno publicó el viernes último una resolución para cobrar una cuota extraordinaria en la factura de gas, que se podrá pagar en 24 cuotas para compensar a las empresas del sector por la devaluación del peso de los últimos meses. Iguacel detalló el lunes que esa cuota será de entre $90 y $100 por mes.



El funcionario adelantó en una entrevista con Radio Mitre que se presentará ante la Justicia para defender los nuevos incrementos del valor del gas, afirmando que "todo lo que se hizo está dentro de la ley".



"Me parece que el tema no era para una denuncia judicial, pero me presentaré y que la Justicia decida. Está bien que los funcionarios estemos expuestos a dar explicaciones, pero todo lo que se hizo está dentro de la ley", afirmó



El Frente para la Victoria-PJ, el bloque Justicialista, el Frente Renovador, el Movimiento Evita y la Izquierda habían presentado ayer diferentes proyectos de ley a través de los cuales pidieron la derogación de la Resolución 20/2018 de la Secretaria de Energía.



En tanto, los intendentes peronistas del conurbano bonaerense presentaron hoy sendos recursos de amparo contra el pago retroactivo de la cuota extra en la tarifa de gas.



Y el gobierno de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, anunció un amparo judicial contra el cobro de ese retroactivo.