El presidente Alberto Fernández se comprometió a evaluar un pedido que le hizo una alumna de cuarto grado de la provincia de Neuquén, a través de la red social Twitter, para que se pueda desarrollar el tradicional acto de promesa a la bandera el próximo 20 de junio.



"Gracias @nanystark ! Feliz cumple Celina! Qué linda carta me escribiste y qué linda idea tuviste! Es muy importante jurarle lealtad a nuestra bandera. Así que voy a tomar tu idea y la voy a hablar con los médicos y los gobernadores a ver si podemos hacerlo. Cuidate mucho!!", publicó a la medianoche Fernández en su cuenta de Twitter.

La publicación que realizó el Presidente anoche (Twitter/@alferdez).



Fue en respuesta a una carta que le envió una estudiante de cuarto grado de la ciudad de Plottier, en la provincia de Neuquén, llamada Celina Uribe, quien le hizo un pedido especial al Presidente.

"Este año me toca prometer la bandera el día 20 de junio, pero con este problema del virus me parece que no vamos a poder hacerlo", escribió la niña, en una carta enviada por correo al jefe de Estado.

"¿Usted le puede puede preguntar a los médicos si ese día podemos ir a la escuela? Solo los de cuarto grado, yo con mi familia, también los profes y la directora", le pidió Celina al mandatario.

La estudiante neuquina prometió "cuidarnos mucho" y, cuando el acto termine, volver cada uno a su casa. "¿Qué le parece la idea?", concluyó la niña en un texto manuscrito, en una hoja de carpeta y escrito con lápiz, cuya imagen acompaña a un mensaje dirigido al Presidente.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, iniciado el 20 de marzo, rige hasta el domingo próximo inclusive y los gobiernos nacionales y provinciales estudian esta semana una nueva prórroga.