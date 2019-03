El embajador argentino en España, Ramón Puerta, consideró este martes que la visita de los reyes a la Argentina significa "terminar de cerrar, en tres años, todas las heridas que se habían abierto en los 10 anteriores".



En diálogo con radio La Red, Puerta indicó además que espera irse de la embajada "antes de octubre", y que, en su calidad de peronista, votará "a un peronista", y "no a alguien que se nombra como tal, pero que tiene más que ver con Venezuela", en relación a la senadora Cristina Fernández de Kirchner.



Puerta consideró que la visita de Estado que realizan los reyes significa una "absoluta normalización de nuestras relaciones con un país como España" y para él significa "cerrar las heridas", ya que antes "hubo ataques no solo personales (a los reyes), sino a una nación tan importante para la historia, nuestros sentimientos, la integración cultural".



"Nadie puede negar que en el anterior régimen hubo acusaciones gratuitas: creo que fue hasta infantil"; consideró el embajador argentino en España, al referirse al gobierno kirchnerista.









Puerta sostuvo que la permanencia en su puesto "la tiene que decidir el presidente (Mauricio) Macri" pero afirmó: "Mi compromiso con Mauricio es el de acompañarlo, pero ya llevo más de tres años y mi vida pasa por mi empresa".



"Yo nunca cobré un sueldo del Estado: siempre doné lo que recibí, renuncié a una situación de privilegio; por lo tanto, me quiero dedicar a mi empresa", continuó el funcionario, quien también indicó que debe volver por una situación familiar.



"Antes de octubre seguro me voy: cuanto antes mejor", aseveró Puerta: Y agregó: "Llevo más de tres años en esta embajada. Tienen que venir otros a hacer cosas, ya que lo que yo pude hacer ya lo hice".



Asimismo, fue consultado sobre su voto en elecciones y planteó que a Cristina Fernández la "respeta como chavista y como defensora de (Nicolás) Maduro: tiene todas sus razones y hay gente que la acompaña pero yo soy peronista".



En ese sentido, afirmó que "votaré al peronismo en primera vuelta, a un candidato que sea republicano, democrático y federal" y al ser consultado al respecto, sostuvo que el ex ministro de Economía del duhaldismo y el kirchnerismo "Roberto Lavagna" es "un buen candidato".



"Pero si me dicen que vote a alguien que se dice peronismo y tiene más que ver con Venezuela, no", finalizó.