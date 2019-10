El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ratificó este lunes que el esquema de restricciones cambiarias "es transitorio, no permanente", ya que el definitivo "se tendrá que instrumentar cuando el nuevo gobierno diseñe e implemente su política económica", y evaluó que las medidas son "las más adecuadas para dar una dinámica más previsible a las variables del tipo de cambio y las reservas internacionales".



"No es una concesión voluntaria al gobierno entrante, sino al deber que tenemos para con todos los argentinos de hacer una transición ordenada y cumplir el mandato constitucional, y que el próximo gobierno empiece con sus políticas", dijo en rueda de prensa en Casa de Gobierno tras la reunión del gabinete nacional encabezada por el presidente Mauricio Macri.



Ante una consulta sobre subas de precios, el ministro dijo que "no hacemos pronósticos, porque esa una función más de los analistas", y anticipó que "la inflación de octubre va a ser inferior a la de setiembre pasado".



LEÉ TAMBIÉN: El dólar post elecciones sorprendió a todos

En ese sentido, señaló que "el Banco Central tiene una política monetaria prudente para evitar un el salto como tuvimos en setiembre, derivado de la devaluación de agosto, y que se vaya en una trayectoria descendente o convergente hacia tasas más razonables".



Acerca de los nombres de los interlocutores económicos de Alberto Fernández para la transición, afirmó que "hemos tenido hasta aquí conversaciones, productiva, sinceras, pero informales, porque había una competencia electoral y había un diálogo fluido, pero en el marco de la informalidad".



"Ahora va a ser más orgánica, pero tenemos que esperar que el presidente electo designe a sus interlocutores para poder continuar, y será en los próximos días, ya que hasta ahora no está decidido por el gobierno entrante", dijo.



Lacunza defendió luego la puesta en marcha a partir de esta jornada de las restricciones cambiarias, al considerar que "una aplicación prematura podría haber generado un daño colateral importante e innecesario, porque estas medidas no son gratuitas, y se adoptaron cuando se consideró pertinente".



El ministro evitó responder al gobernador electo de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien calificó duramente la situación económica bonaerense, donde Lacunza fue titular de la cartera económica, y dijo que "las comparaciones que se hacen para ser justos, debemos hacerlas con estadísticas confiables que el Indec no las tenía" al momento en que asumió su gestión.



"No me parece que sea el tiempo de las polémicas, sino la construcción de una transición ordenada tanto en la provincia como en la Nación", concluyó.