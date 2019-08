Matías Lammens, precandidato del Frente de Todos, votó este domingo antes de las 10 de la mañana en una escuela situada en el barrio porteño de Palermo y expresó: "Tenemos muy buenas expectativas de cara a las resultados de las PASO, fue una campaña con mucho respeto".

Tras votar en la mesa 6819 de la Escuela 6 Vicente Fidel López, situada en la avenida Santa Fe al 5039, del barrio porteño de Palermo, el presidente de San Lorenzo invitó a "todos los porteños a que se acerquen a votar" a acceder a su derecho en las PASO.

Agregó: "Tenemos muy buenas expectativas de cara a las resultados de las PASO, fue una campaña con mucho respeto. Tratamos de que no hubiera agresiones personales ni estigmatizaciones. Espero que no pase nada raro, que no nos quiten la alegría de votar. Gane quien gane".

En cuanto a las cábalas para la jornada, el candidato dijo: "Vengo del fútbol, somos bastante cabuleros. Las zapatiillas no dan para más pero son cábala, por eso las traje. Comer con gente que uno siempre tiene cerca en momentos como este también".