La actividad física al aire libre volvió a la Ciudad de Buenos Aires, con la nueva extensión del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que comenzó este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Y quien aprovechó para salir a correr bien temprano por los bosques de Palermo es el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Acompañado de su secretario de Transporte, Juan José Méndez, con quien mantuvo la distancia social durante la actividad, el mandatario inició con la habilitación de esta actividad, que rige todos los días, de 10 a 18, tras mantenerse prohibida por 17 días.

Larreta "bancó" la actividad física en la Ciudad.

Luego de correr, el mandatario porteño advirtió a los vecinos: "Si la gente cumple vamos a ir bien, sino vamos a ir frenando". “No hay certezas, tenemos la experiencia de otras ciudades que siguieron este camino y en un momento la curva (de contagios) se estabiliza y empieza a bajar, eso esperamos acá”, agregó.

Al referirse a la salida masiva de los porteños este domingo, aseguró que "es un llamado de atención", sobre todo "porque hubo mucha gente". Y explicó: "No es que la gente no cumpla, pero cuando hay, es imposible evitar que haya cierto acercamiento".

El Jefe de Gobierno porteño corrió por los bosques de Palermo.

"Es posible que lo que hayamos visto sea gente que no vive a 500 metros, no es que podemos controlar que uno viva a 700 y no a 500. Por eso una de las cosas que hicimos fue ampliar la cantidad de días para que los chicos puedan salir, ara que no tengan que salir todos el mismo día", indicó en declaraciones con Radio Mitre.